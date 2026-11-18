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Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 19 Kasım Perşembe günü planlı su kesintisine gidileceğini duyurdu.

KESİNTİ 7 SAAT SÜRECEK

BUSKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nin belirli bölgelerine su verilemeyecek. 19 Kasım 2026 Perşembe günü sabah saat 09.00'da başlayacak olan kesintinin, saat 16.00'da sona ermesi planlanıyor.

ETKİLENECEK BÖLGELER BELLİ OLDU

BUSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre planlı kesinti, Konak Mahallesi'nde yer alan Yıldırım Caddesi, İzmir Yolu Caddesi, Lefkoşe Caddesi ve Bilginler Caddesi arasında kalan sokaklar ile çevresini kapsayacak.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

BUSKİ Genel Müdürlüğü, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için saat 09.00'dan önce gerekli su ihtiyaçlarını karşılayarak tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.