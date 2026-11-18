Bursa'da saatlerce su akmayacak! BUSKİ tarih ve saat vererek duyurdu
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), yürütülecek çalışmalar nedeniyle 19 Kasım Perşembe günü 09.00 ile 16.00 saatleri arasında 7 saatlik planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. İşte Bursa su kesintisi yaşanacak bölgeler ve saatler...
kaynak olarak ekleyin
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle 19 Kasım Perşembe günü planlı su kesintisine gidileceğini duyurdu.
KESİNTİ 7 SAAT SÜRECEK
BUSKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nin belirli bölgelerine su verilemeyecek. 19 Kasım 2026 Perşembe günü sabah saat 09.00'da başlayacak olan kesintinin, saat 16.00'da sona ermesi planlanıyor.
ETKİLENECEK BÖLGELER BELLİ OLDU
BUSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre planlı kesinti, Konak Mahallesi'nde yer alan Yıldırım Caddesi, İzmir Yolu Caddesi, Lefkoşe Caddesi ve Bilginler Caddesi arasında kalan sokaklar ile çevresini kapsayacak.
VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI
BUSKİ Genel Müdürlüğü, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için saat 09.00'dan önce gerekli su ihtiyaçlarını karşılayarak tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.