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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde metruk bir binada bulunan erkek cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı. Maden Mahallesi'nde dün saat 00.45 sıralarında yaşanan olayda, yaklaşık 20 gündür haber alınamayan Sabri Şahin'i arayan arkadaşları, kaldığı binada bir cesetle karşılaştı.

ARKADAŞLARI MERAK EDİP KALDIĞI BİNAYA GİTTİ

Çevresinde 'Boyacı Sabri' lakabıyla tanınan ve kanser hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Sabri Şahin'den uzun süredir haber alamayan Serkan K. (45) ve arkadaşı, durumdan şüphelenerek Şahin'in kaldığı metruk binaya gitti. İçeri giren iki kişi, tanınmayacak halde bir erkek cesedi bulunca durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde cesette çürüme olduğu tespit edildi.

CESEDİN KİMLİĞİ HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cesedin Sabri Şahin'e ait olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ancak çürüme nedeniyle kesin kimlik tespiti yapılamadı.

Polise bilgi veren Serkan K., Şahin'in kanser hastası olduğunu, yaklaşık 20 gündür kendisine ulaşamadıklarını ve bildikleri bir yakınının bulunmadığını ifade etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından ceset, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

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Polisin şüpheli ölüme ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.