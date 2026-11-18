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Köy sakinlerinden Turan Demir, geleneksel yöntemlerle hazırladıkları kavurmanın uzun süre bozulmadan saklandığını ve lezzetini koruduğunu belirterek, yıllardır sürdürdükleri kış hazırlığı geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Demir, "Ben Muş’un Karabey köyünde yaşıyorum. Köyümüzde geleneksel olarak her yıl ekim ile aralık ayları arasında kavurma yapıyoruz. Bu kavurma geleneğini artık bir şenliğe dönüştürdük. Kavurmayı hazırladıktan sonra kendi yağında muhafaza ediyor, kış boyunca tüketiyoruz. Köyümüze gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Kahvaltılarda, sulu yemeklerde ve yöresel yemeklerimizde kullanıyoruz. Ayrıca yöremize ait özel bir börek çeşidimiz var. Bu böreği hazırlarken de kavurmadan faydalanıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir yiyecek. Bu geleneksel lezzeti herkese tavsiye ediyoruz" dedi.