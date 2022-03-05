Rusya bombalıyor, Ukrayna direniyor! Savaş bölgesinden son dakika gelişmeleri... Havalimanı tamamen kullanılmaz hale geldi

Rus ordusu Ukrayna topraklarında adım adım ilerliyor. İşgalin 11. gününde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Savaş bölgesinde çatışmalar devam ediyor.

17.27: Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Fox News'a verdiği röportajda Rusya'yı "terörist devlet" olarak nitelendirdi.

17.24: Polis Rusya'nın farklı kentlerinde düzenlenen savaş karşıtı protestolarda 3 bin 500 kişiyi gözlatına aldı.

17:02: MSB: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede, ateşkesin ve istikrarın bir an önce sağlanması ve insani yardım konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

16.05: Ukraynalı bir yetkili, kuşatma altındaki bir şehirden sivilleri tahliye etmeye yönelik ikinci girişimin Rus bombardımanı nedeniyle başarısız olduğunu söyledi.

15.50 : Papa Francis, Rusya'nın Ukrayna'da "özel bir askeri operasyon" yürüttüğü yönündeki iddiasını reddetti ve ülkenin bir 'savaş' tarafından hırpalandığını söyledi. Papa, Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa haftalık konuşmasında, "Ukrayna'da kan ve gözyaşı nehirleri akıyor. Bu sadece askeri bir operasyon değil, ölüme, yıkıma ve sefalete yol açan bir savaştır" dedi.

15.31: Zelenskiy, "Vinnitsya kentine 8 füze saldırısı yapıldı, buradaki havalimanı tamamıyla tahrip edildi" sözlerine yer verdi.

15.19: Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki bir köye Rus askerlerinin fırlattığı roket düştü

15.15: Ukrayna'daki Rus savaşının 11. gününde, askerler ve yerel yetkililer, aynı adı taşıyan nehir üzerinde bulunan stratejik açıdan önemli bir şehir olan Irpin'de, çeşitli yerlerden yükselen dumanlar ve aralıklı patlamalar, acil durum sirenleri ve silah sesleri arasında insanları tahliye etmeye çalışıyorlar.

14.35: Herson'da mobil iletişime darbe; Sim kartları üzerinden telefon görüşmesi ve internet olmadığı aktarıldı. Yalnızca evlerde bulunan internet bağlantıları kullanılabilir durumda.

14.30: Ukrayna'dan Dnipro açıklaması: Karadeniz bağlantımızı kesmek için o bölgeye odaklandılar

13.40: Ukrayna'nın Herson kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, Rusya'nın düzenlediği askeri operasyonlara karşı gösteri yaparak milli marşı okudu.

11.12: İngiltere Savunma Bakanlığı’nın istihbarat raporuna göre, Ukraynalıların geniş çaplı ve güçlü savunma yaptığı ve bu durumun Rusya’yı şaşırttığı belirtildi. Rusya’nın Harkiv, Chernihiv ve Mauripol’de nüfus açısından kalabalık yerleşim bölgelerini hedef alarak karşılık verdiği ifade edildi. Ukraynalıların, Rus ordusunun tedarik hatlarını hedef aldığı ve bu durumun Rus kara birliklerinin ilerlemesini yavaşlattığı belirtildi.

10.51: Rus birlikleri, Ukrayna’nın Jitomir bölgesindeki iki kasabaya düzenlediği bombardımanda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, 25 evin bombardıman sonucu yıkıldığını duyurdu.

05.18. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetli saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, ülkesindeki son duruma ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti. Yaptığı açıklamada Zelenskiy, ikili görüşme sırasında Biden ile Ukrayna’nın güvenliği, Ukrayna’ya mali destek konularını ve Rusya’ya yönelik yaptırımları konuştuklarını ifade etti.

03.46: Rusya’nın Ukrayna’yı 24 Şubat’ta işgal etmesiyle beraber Rus saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı döneminin en yoğun telefon görüşmelerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Başkan Zelenskiy yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.

03.13: Ukrayna’nın Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov tarafından Ukrayna’ya gönderilen askerlerin, ülkenin Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka kentindeki bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirerek, içerdeki akıl hastalarını ve hastane personellerini rehin aldığını duyurdu.

02.11: AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Ukraynalı sığımacıların sayısının 1.2 milyonu aştığını açıkladı.

01.45: Visa ile Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

00.45: ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi AFP'ye verdiği demeçte, ABD'nin sınır dışı ettiği Rus diplomatları alması için, Rus uçağının havasahasını kullanımına izin verdiği bilgisini aktardı.

00.20 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Polonya sınırında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme gerçekleştirdi. Kuleba görüşmenin ardından, “ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüm. Ukrayna-Polonya sınırından yeni döndüm. Tam sınırda, tarafsız bölgede görüştük ve ardından desteğimizi ifade etmek için Ukrayna'ya doğru birkaç adım attık” ifadelerini kullandı.

22.44: Sosyal medya hesabından yeni videomesaj gönderen Zelenskiy, "Hepimiz birlikte Ukrayna'yı kurtaracağız" dedi.

22.27: Rusya’nın Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne gerçekleştirdiği saldırının ardından kontrol odasının görüntüleri yayınlandı.

21.21: Rusya Savunma Bakanlığı, sivillerin tahliyesine yönelik başlatılan ateşkesin sona erdiğini hatırlatarak, “Saat 18:00’den itibaren taarruza yeniden başlandı” dedi.

21.03: Rusya Savunma Bakanlığı, Herson’da Ukrayna ordusuna ait bir askeri üssü ele geçirdiklerini duyurdu.

20.38: İsrail Başbakanı Naftali Bennet’in Moskova’ya geldiği öğrenildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennet’in Kremlin Sarayı’nda Ukrayna’daki durum çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Görüşme Ukrayna’daki durum çerçevesinde gerçekleşiyor” dedi. Gazetecilerin, Putin ve Bennet’in görüşmeden sonra bir basın toplantısı yapıp yapmayacağına dair sorusunu Sözcü Peskov, “Hayır. Böyle bir planlama yapılmadı” şeklinde yanıtladı.

20.02 Sputnik'te yer alan habere göre Rusya ve Ukrayna arasındaki üçüncü tür müzakere görüşmelerinin 7 Mart Pazartesi devam edeceği bildirildi. Açıklama Ukraynalı müzakereciler tarafından yapıldı.

19.44: Kremlin tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşmeyi planladığı bildirildi.

19.08: Kiev Belediye Başkanı Rus güçlerini Borodyanka bölgesinde bir psikiyatri hastanesini ele geçirdiğini ve içerideki 670 kişinin tahliye edilemediğini açıkladı

19.07: İsveç ve Finlandiya’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya devam eden saldırıları nedeniyle NATO ile güvenlik iş birliğini daha da güçlendirecekleri bildirildi.

19.05: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Amerikan Kongre üyeleriyle telekonferans yöntemiyle bir araya geldiği öğrenildi.

CNN International'ın haberine göre; Zelenskiy, ABD'li senatörlere çağrı yaparak, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi için destek istedi. Toplantı hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Zelenskiy'nin Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım uygulanması, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım verilmesi talebinde de bulundu. Zelenskiy'nin özellikle hava gücü talep ettiği açıklandı.

SINIRA KRİTİK ZİYARET

18.48: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yüz binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı Polonya ve Ukrayna sınırını ziyaret etti. Blinken, işgalinin yol açtığı insani kriz hakkında bilgi aldı.

18.30: Başkent Kiev' yakınlarındaki Irpin kenti de yoğun bombardıman altında. Kiev’e 14 km uzaklıktaki Irpin’ide şiddetli çatışmaların yaşanırken saldırıya uğrayan bölgelerden yoğun duman yükseliyor. Patlama seslerinin de yükseldiği Irpin’de çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi. Yoğun çatışmaların ardından Irpin’de yaşayanlar da tahliye ediliyor. Ukrayna askerleri gözetiminde güvenlikleri sağlanarak kentten ayrılan siviller daha güvenli alanlara gönderiliyor.

17.50: Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ederken, Odessa'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi de sürüyor.

17.10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusyanın Ukraynaya saldırısı başta olmak üzere bölgesel meseleler ve son gelişmeler ele alındı.

17.01: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Polonya ile ABD arasında savunma alanında yoğun iş birliği var ve hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söylemek yerinde olacak" dedi.

16.55: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

RUSYA BİLA TSERKVA KENTİNDE YERLEŞİM YERİNİ VURDU

16.50: Rus ordusu, Ukrayna'nın Bila Tserkva kentindeki yerleşim yerlerini havadan hedef aldı. Evler harabeye döndü.



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 10. gününde devam ediyor. Rus ordusu, Kiev bölgesinde yer alan Bila Tserkva kentinde yerleşim yerini vurdu. Saldırının ardından yapıların yerle bir olduğu görüldü.

16.40: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna’daki son durum ele alındı.

16.24: Rusya Devlet Başkanı Putin yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar savaş ilanına benziyor" dedi.

15.55: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ve NATO arasında çatışma çıkması amaçladığını söyledi.

15.32: Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde hayata gözlerini açan bebekler, Rus bombardımanına karşı beşiklerle sığınağa indirildi.

15.22: Ukrayna’nın Çernihiv kentinde Ukrayna askerleri tarafından vurularak düşürülen uçaktan atlayan Rus pilot siviller tarafından yakalandı.

15.05: Ukrayna'nın Irpin kentinde siviller, Rus ordusunun başkent Kiev'e ilerleyişinin engellenmesi için havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor.

14.57: Ukrayna’daki bazı kentlerde insani koridor oluşturulması yönünde ilan edilen ateşkese rağmen çatışmalar devam edince sivillerin tahliyesi ertelendi.



Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 10. gününde Ukrayna’nın bazı kentlerinde insani koridor açılması yönünde geçici ateşkes ilan edildi. Mariupol’de 12.00’de başlayan sivil tahliyeler, çatışmaların sürmesi nedeniyle ertelendi. Donetsk Bölgesel Başkanı Pavel Kirilenko yaptığı açıklamada, “10.55 itibariyle sadece Donetsk bölgesinde ateşkes onaylandı. Mariupol’de sivillerin tahliyesi ve güzergahların belirlenmesi için Rus tarafıyla müzakere ediyoruz. Resmi açıklamaları dikkate alın. Güncel bilgileri duyuracağım” dedi.



Mariupol Belediye Meclisi de genel bir duyuru yaparak son durum hakkında bilgi verdi. Tüm Mariupol halkına sığınaklara geri dönülmesi konusunda çağrı yapılarak, “Tüm Mariupol kenti sakinlerine geri dönmelerini (tahliye yolundan) ve sığınaklara gitmelerini tavsiye ediyoruz. Şuan Rusya Federasyonu ile ateşkes rejimi için görüşmeleri sürdürüyoruz. Herhangi bir değişiklik olması halinde hoparlörlerden bilgi verilecektir” denildi. Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov ise Rus ordusu tarafından bombardımana devam edildiğini duyurarak, “Ruslar bizi bombalamaya ve topçu kullanmaya devam ediyor. Mariupol'de ateşkes yok ve güzergah boyunca da ateşkes yok. Sivillerimiz kaçmaya hazır ama bombardımandan kaçamıyorlar” diye konuştu.

14.44: Ukrayna'nın Lviv kenti sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil giyimli birini yakalayarak direğe bağladı.

14.34: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, “Çok yakında vatandaşlarımıza ülkenize dönün diyeceğiz” dedi.

HERSON HALKI RUS TANKINA GEÇİT VERMEDİ

14.21: Ukrayna'nın Herson kentinde halk, durduğu Rus askeri kovundaki askerlere, "Evlerinize dönün" çağrısında bulundu. Kent genelinde Rus ordusu karşı gösteriler düzenlendi.



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 10 gündür süren saldırılarda ülkeyi terk etmeyenler Rus ordusuna karşı direnişini devam ettiriyor. Ukrayna'nın güneyindeki ve Rus kuşatması altında olan Herson'da halk, Rus ordusuna karşı Ukrayna bayraklarıyla sokaklarda. Rus tankını durduran siviller, Rus askerlerine "Evlerinize dönün" şeklinde tepki göstererek araçların önüne yattı. Kent genelinde Rus ordusuna karşı bayraklarla gösteri düzenlendi.

14.05: Ukrayna'nın Mariupol kentinde güvenlik gerekçesiyle sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla alınan geçici ateşkes kararı ertelendi.

14.00: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Ukrayna'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Her iki ülkeyle (Rusya-Ukrayna) ilişkisi olan iki ülkeyiz Türkiye ve Azerbaycan olarak" dedi.

13.52: Rusya’ya ait zırhlı araç konvoyu, Ukrayna ordusu tarafından vuruldu.



Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonu devam ediyor. Ukrayna, Rusya saldırılarını püskürtmeye çalışırken, Ukrayna ordusu tarafından tespit edilen Rusya’ya ait bir zırhlı araç konvoyunun vurulma anları da ortaya çıktı. Hedef alınan Rus konvoyu, Ukrayna ordusuna ait tanklar ile vuruldu.

13.40: Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor.

13.30: İngiltere, Cumartesi günü vatandaşlarını Rusya'dan ayrılmayı düşünmeye çağırdı.

İngiliz hükümeti yaptığı açıklamada, "Rusya'daki varlığınız zorunlu değilse, ülkeden ayrılmayı düşünmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mariupol Belediye Başkan yardımcısı, BBC'ye yaptığı açıklamada, Rus işgalcilerin sivillerin geçtiği tahliye rotasına top atışları yaptığını söyledi.

Azak Denizi kıyısındaki Mariupol'de halen top sesleri duyuluyor.

Belediye başkan yardımcısı Serhiy Orlov, "Ruslar bizi bombardımana tutmaya devam ediyor ve top kullanıyorlar. Bu delilik. Mariupol'de ateşkes yok, kaçış rotalarında da yok. Siviller savaştan kaçmaya hazır ancak top atışları altında şehirden ayrılamazlar" dedi.

Yedi saatlik ateşkeste Mariupol'den yaklaşık 200 bin, Volnovakha'dan ise 15 bin sivilin çıkarılması planlanıyordu.

13.05: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Türkiye, savaşın derhal durması ve müzakere masasına geri dönülmesi çağrısı yapıyor.

13.00: Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgale girişmesiyle NATO doğu kanadındaki ülkelerdeki asker ve silah sayısını artırıyor.

ABD, eski bir Sovyetler Birliği cumhuriyeti olan Litvanya'ya bir tank taburu daha konuşlandıracağını açıkladı.

Litvanya Savunma Bakanlığı, ayrıca Baltık ülkesine Almanya'nın hava savunma sistemi göndereceğini, Hollanda'nın da ek askerler yollayacağını açıkladı.

Litvanya'daki NATO birlikleri, Mart ayı içerisinde tatbikata girişecek. Halihazırda 3 bin NATO askerinin bulunduğu Baltık ülkesinde, bu sayı Mart ayı sonunda 4 bine çıkmış olacak.

RUS HELİKOPTERİ DÜŞÜRÜLDÜ

12.35: Ukrayna ordusu tarafından düşürülen Rus helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait bir helikopterin vurulduğu anları saniye saniye gösteren bir video paylaştı.







Rusya’nın Ukrayna saldırı devam ediyor. Kiev bölgesi yakınlarında tespit edilen bir Rus helikopteri Ukrayna ordusu tarafından düşürüldü. Seyir halindeyken vurulan helikopter, alev topuna dönüşerek yere çakıldı. Dumanların yükseldiği helikopterin düşürülme anları ise kameralar tarafından görüntülendi.

12.12: Ukrayna İçişleri Bakanlığı, insani yardım malzemelerini taşıyan araçların sınırdan geçişlerinin kolaylaştırıldığını duyurdu. Şu ana kadar 834 araç ve 19 otomobilin sınırdan yardım getirdiği ifade edildi.

11.20: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Harkov, Çernihiv, Mariupol gibi kilit kentlerin hala Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde olduğu belirtildi.

11.01: Ukrayna'da savaş nedeniyle yerinden olan kadın ve çocuklar, başkent Kiev'in güneyindeki Kirovohrad kentinden transit geçişlerle tahliye ediliyor.

10.26: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Rusya'da yönetimi değiştirerek Ukrayna'ya yönelik saldırılara son vermeye çalışmayacağını işaret ederek, "Rusya'da yönetim değişikliği peşinde değiliz ve her halükarda bu bize bağlı değil. Ancak Rus halkı, liderliğine karar verebilir" dedi.

09.55: CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu ateşkes kararının detaylarını "Müzakerelerde görüşülen insani koridor kararı Rusya Savunma Bakanlığı'nda kabul edildi. Yaklaşık 450 bin kişiye ev sahipliği yapan Mariupol, Donbass bölgesindeki sınır bölgesinde yer alıyor. 200 bin sivil oluşturulan insani koridorla tahliye edilecek. Saat 10'dan itibaren insani koridor açıldı. Ateşkes sadece bu bölgeyi kapsıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın bu ateşkesi kabul etmesi sınırlı olsa da önemli." sözleri ile duyurdu.

RUSYA'DAN GEÇİCİ ATEŞKES KARARI

09.30: Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovakha kentlerinden sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 10. güne girilirken, Moskova yönetiminden geçici ateşkes kararı geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Mariupol ve Volnovakha kentlerinde insani koridor kurularak Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren sivillerin tahliyesi amacıyla geçici ateşkes kararı alındığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Belarus'ta bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde insani koridor kurma konusunda anlaşmaya varmıştı.

08:00: Singapur Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların ayrıntılarını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan detaylara göre, belirlenen Rus bankalarına ve kuruluşlarına mali tedbirler uygulanacak. Singapur Güneydoğu Asya'da Rusya'ya yaptırım uygulayan ilk ülke oldu.

PUTİN'İN SAĞ KOLU ÖLDÜRÜLDÜ

07.44: Batılı yetkililer, bir kaç Rus komutanın Ukrayna'daki ilerlemedeki hayal kırıklığı nedeniyle risk aldıktan sonra öldürüldüğünü duyurdu.



Telegraph Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre öldürülen en kıdemli subay, Rusya Yedinci Hava İndirme Tümeni komutanı ve 41. Kombine Silah Ordusu komutan yardımcısı Tümgeneral Andrei Sukhovetsky idi. Komutanın Ukraynalı bir keskin nişancı tarafından vurulduğu bildirildi. Rus haber kaynakları, Rusya'nın en kıymetli komutanlarından biri ve Putin'in sağ kolu olarak bilinen komutanın öldürüldüğünü doğruladı

07:06: Washington Post gazetenin güvenliğini korumak için Rusya'daki muhabirler tarafından üretilen haberlerde artık personel isimlerine yer vermeyeceğini söyledi.

06:47: ABD'nin Ukrayna'daki Büyükelçiliği, Rus ordusunun Ukrayna'nın Energodar kentindeki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırısını kınadı.

06:16: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçakları ile NATO'nun doğu kanadı üzerinde Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.

06:00: Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Mariupol belediye başkanı Vadym Boychenko 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istedi.

05:45: ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rus kuvvetlerinin şu anda Ukrayna'nın en büyük ikinci nükleer tesisine yaklaştığını söyledi ve tehlikenin devam ettiği konusunda uyardı.

05:30: Bloomberg'in aktardığı bilgiye göre göre Samsung, Rusya'ya sevkiyatları askıya alan en son şirket oldu.Şirket ayrıca bölgedeki insani yardım çabalarına 6 milyon Dolar bağışta bulunacak.

05:00: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın diğer çatışmalarda kullandığı acımasız taktikler nedeniyle Ukrayna'daki savaşın muhtemelen siviller için daha da yıkıcı bir hale geleceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna işgaline devam etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin artacağına dikkat çekti.

04.15: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'daki Rus işgali devam ederken diğer Dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere önümüzdeki hafta İngiltere ve Letonya, Almanya ve Polonya'ya ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

03.50: Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği'ne (AB) müfettiş görevlendirme konusunda çağrı yaptı. Shmyhal, "AB, IAEA ve Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği temsilcilerinden oluşan barışı koruma gruplarının, Ukrayna'daki 5 nükleer santralin tümünde güvenliği sağlama çağrısında bulunuyorum. Bu bir dünya güvenliği meselesidir" ifadelerini kullandı.

04.15: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'daki Rus işgali devam ederken diğer Dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere önümüzdeki hafta İngiltere ve Letonya, Almanya ve Polonya'ya ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

03.50: Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği'ne (AB) müfettiş görevlendirme konusunda çağrı yaptı. Shmyhal, "AB, IAEA ve Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği temsilcilerinden oluşan barışı koruma gruplarının, Ukrayna'daki 5 nükleer santralin tümünde güvenliği sağlama çağrısında bulunuyorum. Bu bir dünya güvenliği meselesidir" ifadelerini kullandı.

01.50: Rusya'da "sahte haber" yapanlara hapis cezası öngören yasanın geçmesinin ardından CNN, bu ülkedeki yayınlarını durdurma kararı aldı. Ayrıca Bloomberg de Rusya'daki gazetecilerinin çalışmalarını 'geçici olarak' askıya alacağını açıkladı.





00.40: Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, yaptığı açıklamada NATO'ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye. Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı.