20 bin kişinin ekmek kapısıydı, tarih oluyor! Sakarya’nın kalbi katlı pazar için dönüşüm başlıyor

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Modern market sisteminin insan ilişkilerini zayıflattığını, Katlı Pazar'ın ise halkın nabzının tutulduğu bir sosyalleşme merkezi olduğunu vurgulayan Onbaşıoğlu, "Benim iki tane oğlum var, hayatımızı buradan geçindirdik. Sadece ben değil burada bir çok insan benim gibi bu binada gençliğini, orta yaşlılığını geçirdi. Burada bir ticari hayat oluşturdu. Burası çok ciddi bir gıda temin bölgesi. Şuan Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, bu kadar yoğun market zincirlerinin var olduğu, bu kadar sebze meyve arzının yoğun olduğu bir bölge Türkiye'de görmedim. Akdeniz, Ege, Marmara, İç Anadolu, Karadeniz'in batısı... Gitmediğim yer kalmadı. Ben bu kadar market yoğunluğunun yaşandığı bir alan görmedim. Bu konuda ihtisas görmüş birisi değilim ama kendimizce bir takım tespitlerde bulunuyoruz. İnsanlar bu bölgelere geldiği zaman ruhsal ve psikolojik olarak rahatlıyorlar. Bugün bir alışveriş merkezine gidip boş boş gezersin. Kapalı mağaza ve dükkanlarda sadece gezersin. Burası öyle değil. Burası sosyalleşmenin, esnaf ile muhabbet etmenin çeşitli ürünler görmenin çok önemli bir boyutu. Market sistemi insanların iletişim yeteneğini bozdu. Bir market arabası kadar ciddi bir alışveriş yapıyorsun, hiç bir iletişim kurmuyorsun. Bu korkunç bir şey. İnsanlar asosyal hale geldi. Biz acayip müşteriler ile de muhatabız. Halkın en dip noktasından en tavan noktasında ki insanlarla birebir muhatap oluyoruz. Herkes esnafın yanına gider, esnaf halkın nabzını bilen kendince tespitleri olan bir kitledir" şeklinde konuştu.