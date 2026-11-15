Türkiye'nin doğa harikasına ulaşım kesildi! Sağanak yolu çökertti

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Kentte Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi. Yağışın yol açtığı heyelanlar ve yollarda oluşan hasar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım kesildi.