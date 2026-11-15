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Türkiye'nin doğa harikasına ulaşım kesildi! Sağanak yolu çökertti

15.11.2026 - 14:49Güncellenme Tarihi:

Artvin’de etkili olan şiddetli sağanak, dere taşkınlarına ve yollarda hasara neden oldu. Borçka ilçesinde taşan derenin yolun bir bölümünü yıkması sonucu Karagöl yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

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1Türkiye'nin doğa harikasına ulaşım kesildi! Sağanak yolu çökertti

Kentte Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçelerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi. Yağışın yol açtığı heyelanlar ve yollarda oluşan hasar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım kesildi.

2Türkiye'nin doğa harikasına ulaşım kesildi! Sağanak yolu çökertti

Borçka Karagöl güzergâhında ise debisi yükselen dere taştı. Dere sularının asfalt zeminin altını aşındırması sonucu yolun bir bölümü çöktü. Yol çift yönlü ulaşıma kapanırken, güzergâhı kullanan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

3Türkiye'nin doğa harikasına ulaşım kesildi! Sağanak yolu çökertti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin, su seviyesinin düşmesinin ardından yolun yeniden ulaşıma açılması için onarım çalışması başlatacağı öğrenildi. Yetkililer, sürücüleri heyelan ve taşkın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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