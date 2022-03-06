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Zelenskiy'den peş peşe kritik görüşmeler! Kozmik projeler ve...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna’nın güvenliği, Ukrayna’ya mali destek konuları ve Rusya’ya yönelik yaptırımlara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy, ayrıca ABD'li iş adamı Elon Musk ile de video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

06.03.2022 - 07:42 | | İHA
Zelenskiy'den peş peşe kritik görüşmeler! Kozmik projeler ve...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetli saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, ülkesindeki son duruma ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti. Yaptığı açıklamada Zelenskiy, ikili görüşme sırasında Biden ile Ukrayna’nın güvenliği, Ukrayna’ya mali destek konularını ve Rusya’ya yönelik yaptırımları konuştuklarını ifade etti. Zelenskiy, "Sürekli diyaloğun bir parçası olarak Biden ile bir görüşmem daha oldu. Gündemde güvenlik, Ukrayna'ya mali destek ve Rusya'ya yönelik yaptırımların devamı konuları yer aldı" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, Başkan Biden'ın, Zelensky ile "Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik bedelin ağırlaştırılması" hususunda devam eden çalışmalar hakkında görüştüğü kaydedildi. Beyaz Saray, Biden'ın yaptığı telefon görüşmesinde, "ABD, müttefikleri, ortakları ve özel sektör tarafından Ukrayna'daki saldırganlığının Rusya'ya maliyetini artırmak için uygulanmaya devam eden eylemleri vurguladığı" ifade edildi. Beyaz Saray, "Biden özellikle, Visa ve Mastercard'ın bu akşam Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararını memnuniyetle karşıladı. Başkan Biden, yönetiminin Ukrayna'ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığını ve ek finansman sağlamak için Kongre ile yakın bir şekilde çalıştığını kaydetti. Biden, Ukrayna'daki bir nükleer santrale yapılan son Rus saldırısıyla ilgili endişelerini yineledi ve reaktörleri güvenli durumda tutan Ukraynalı operatörlerin beceri ve cesaretini övdü. Liderler, Rusya ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri de ele aldı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Başkan Zelenskiy yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile de video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.

 

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