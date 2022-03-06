Ukraynalı sivillere Rus kapanı! Savaşın tam ortasında yaşam mücadelesi...
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, ateşe uyulmaması dramatik görüntülere neden oldu. Rus ablukası altındaki Mariupol kentinden sivillerin çıkarılması için sağlanan ateşkes uygulanması. Savaşın ortasında kalan siviller, bombalanan kente geri dönmek zorunda kaldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken, güney cephesinde ilerleme kaydeden Rus birlikleri büyük önem taşıyan Mariupol kentini tam anlamıyla kuşattı. Günlerdir ağır bombardıman altındaki kentte çok sayıda sivil bulunurken, bu sivillerin tahliyesi için Ukrayna ve Rusya arasında dün bir ateşkes anlaşması sağlandı. Ancak anlaşma uzun soluklu olmadı.
Zira Mariupol kentinden gelen haberlere göre, Rusya ateşkese uymadı. Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Mariupol’da bir ateşkes yok, vatandaşlarımız kaçmaya hazır ancak saldırıdan ötürü bunu gerçekleştiremiyor" ifadesini kullandı.
Mariupol'den açılan tahliye rotası üzerinde Rusya ve Ukrayna askerleri arasında yeniden çatışmalar başlarken, sivillerin tahliyesi de gerçekleşemedi. Tüm Mariupol halkına sığınaklara geri dönülmesi konusunda çağrı yapıldı ve yaşananların ardından tahliye ertelendi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın ateşkesi bozduğunu ifade ederken, Ruslar sivillerin tahliye yolunu kullanmadığını ve Ukrayna ordusunun ilk olarak ateş açtığını öne sürüyor.
KUŞATMAYA ALDILAR
Sahadan gelen son haberlere göre Rusya, Mariupol dışında Harkiv, Çernihiv, Sumi gibi kentleri tam kuşatmaya almış durumda. Rusya'nın sivil yerleşim yerlerine doğru saldırılarına devam ettiği görülüyor. Başkent Kiev'e doğru ilerlemekte zorlanan Rusya, güney cephesinde ilerleme kaydetti ve Kırım ile Donbas'ın arasında kalan bölgeleri almak üzere.
Ancak Ukrayna ordusunun direnişi devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından vurulan Rus tanklarına ve zırhlı araçları ait fotoğraflar geliyor. Ukraynalı yetkililer toplam 100 Rus tankının yok edildiğini açıklarken, bununla ilgili detaylı bir liste yayınladı. Savaşta ölen Rus askeri sayısı ise 10 bini geçti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün bir açıklama yaparak "Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını" söyledi. Putin'e göre, Ukrayna'da her şey Moskova'nın planladığı şekilde ilerliyor. Rusya lideri ayrıca, tarihin en büyük yaptırımlarına maruz kalan ülkesine yönelik Batılı ülkelerin aldığı kararların savaş ilanına benzediğini söyledi.
MARİUPOL NEDEN ÖNEMLİ?
Azak Denizi kıyısındaki Mariupol Ukrayna’nın en önemli liman kentlerinden birisi. Stratejik olarak önemli konumda bulunan kent, ayrıca Rusya yanlısı ayrılıkçıların yer aldığı Donbas bölgesi ile Rusya’nın ilhak ettiği Kırım arasında yer alıyor. Bu nedenle Rus yönetiminin bu iki bölgeyi karadan ‘birleştirmek’ için Mariupol’ü alması gerekiyor. Kent düşman bölgesine çok yakın olması ve ağır bombardımana rağmen büyük bir direniş gösteriyordu.
‘UÇUŞA YASAK BÖLGE’ NEDEN OLMUYOR?
Ukrayna yönetimi ülke üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi için NATO'ya ve ABD'ye bastırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy önceki gün ilk kez NATO'yu hedefe koyarak, "NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bugünden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy'nin Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeye yönelik çağrıları NATO tarafında karşılık bulmadı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmayacağını ve asker gönderilmeyeceğini yineledi.
PUTİN MEYDAN OKUDU
Ancak NATO'nun böyle bir karar alması mümkün gözükmüyor. Zira hava sahasının kapatılması demek, bu sahada bir Rus uçağı uçtuğunda buna karşılık vermeyi, dolayısıyla Rusya ile fiilen karşı karşıya gelmeyi gerektiriyor.
Nitekim Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün televizyondan yaptığı açıklamada Ukrayna’da uçuşa yasak bölge ilan eden herhangi bir ülkenin savaşa taraf olarak kabul edileceğini söyledi. Diğer yandan Putin sıkıyönetim ilan etmek gibi bir niyetinin olmadığını da ekledi.
NATO yetkilileri ve uzmanlara göre, İttifak, nükleer silahlı süper güç Rusya ile doğrudan bir askeri çatışmaya girerek savaşın Avrupa'da daha geniş alanlara yayılması riskini almak istemiyor. Zira Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmek NATO pilotlarını Ukrayna'daki Rus uçaklarını düşürmeye zorlayabilir.
HEM UÇAK, HEM HELİKOPTER DÜŞÜRDÜLER!
Rusya Ukrayna'da hava saldırılarına devam ederken, Ukrayna ordusu dün iki Rus aracını düşürmeyi başardı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait MI-24 tipi helikopterin Ukrayna ordusu tarafından füzeyle vurularak düşürüldüğü anların görüntülerini yayınladı. Seyir halindeyken vurulan helikopter, alev topuna dönüşerek yere çakıldı.
Bununla birlikte Çernihiv semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan SU-24 tipi Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü. Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atlarken olay yerine toplanan halk, Rus pilotu yakaladı. Kaskındaki bilgiye göre Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu anlaşılan pilotun, daha önce Suriye'de de görev yaptığı ve Putin'in ziyareti esnasında Beşar Esad ile çektirdiği fotoğraf karesinde yer aldığı ortaya çıktı.
66 BİN ERKEK GERİ DÖNDÜ
Ukrayna dışında yaşayan 66 bin erkeğin, savaşın başlaması sonrası ülkeyi savunmak adına geri döndüğü açıklandı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleskii Reznikov’a göre en az 66 bin erkek savaşmak için Ukrayna’ya geri döndü. Bu kişilerin arasında çok sayıda sporcu ve ünlü kişi de yer alıyor.
1.3 MİLYON MÜLTECİ BAŞKA ÜLKELERE GEÇTİ
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaklaşık 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan başka ülkelere geçtiğini açıkladı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin saldırısına uğrayan Ukrayna'daki mülteci sorununa ilişkin rakamlar paylaştı.
Buna göre, 24 Şubat-4 Mart arasında büyük bir bölümü Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 368 bin 864 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği dile getirildi. Macaristan, Moldova, Slovakya ve Romanya da savaş mağdurlarının geçtiği ülkeler arasında yer aldı. (Milliyet)