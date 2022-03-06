Ukraynalı sivillere Rus kapanı! Savaşın tam ortasında yaşam mücadelesi...

MARİUPOL NEDEN ÖNEMLİ?

Azak Denizi kıyısındaki Mariupol Ukrayna’nın en önemli liman kentlerinden birisi. Stratejik olarak önemli konumda bulunan kent, ayrıca Rusya yanlısı ayrılıkçıların yer aldığı Donbas bölgesi ile Rusya’nın ilhak ettiği Kırım arasında yer alıyor. Bu nedenle Rus yönetiminin bu iki bölgeyi karadan ‘birleştirmek’ için Mariupol’ü alması gerekiyor. Kent düşman bölgesine çok yakın olması ve ağır bombardımana rağmen büyük bir direniş gösteriyordu.