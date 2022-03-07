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Ak Parti MYK toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK'sı başladı.

07.03.2022 - 14:39 |
Ak Parti MYK toplantısı başladı!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları da ele alınacak.

Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek. Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirlere ilişkin teklifin de Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması planlanıyor.

Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin detayların da AK Parti MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

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