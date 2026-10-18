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Sel mahalleyi yuttu! Sular 50 santimetreye ulaştı

18.10.2026 - 20:27Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Sel mahalleyi yuttu! Sular 50 santimetreye ulaştı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sonrası baraj sularının taşmasıyla Darıçayırı Mahallesi sular altında kaldı. Su yüksekliğinin yer yer 50 santimetre olduğu mahalle havadan görüntülendi.

Sakarya genelinde 4 gündür etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış neticesinde, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri sular altında kaldı. Gece saatlerinde şiddetini arttıran yağış sonrasında su seviyesi 50 santimetreyi buluyor.

Sel mahalleyi yuttu Sular 50 santimetreye ulaştı

Sel sularının yolları kaplaması sebebiyle mahallede ulaşım güçlükle sağlanırken, vatandaşlar ve ekipler kepçe ile traktörleri kullanarak bölgedeki ulaşımı sürdürüyor. Selin esir aldığı mahalle havadan görüntülendi.

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