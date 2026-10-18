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GündemSakarya'da evinin son eşyalarını almak için geldi! Tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü
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Sakarya'da evinin son eşyalarını almak için geldi! Tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

18.10.2026 - 20:11Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Sakarya'da evinin son eşyalarını almak için geldi! Tartıştığı komşusu tarafından öldürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taşındığı evde kalan son eşyalarını almaya gelen 35 yaşındaki adam, daha önceden husumetli olduğu alt kat komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Turak (35) ile alt kat komşusu Selim T. arasında geçmiş dönemde yaşanan tartışmaların ardından Turak evini boşaltarak taşındı. Taşınma işlemlerini büyük ölçüde bitiren Turak, evde kalan son 3-4 parça eşyasını almak üzere eski binasına geldi. Eşyalarını alacağı esnada alt kat komşusu Selim T. ile karşılaşan Turak arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Selim T. yanındaki silahla Hakan Turak'a ateş etti.

Kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Turak ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbi durmuş halde hastaneye kaldırılan Hakan Turak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisi Selim T. hakkında yürütülen tahkikat sürüyor.

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