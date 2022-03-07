AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Rusya açıklaması: Türkiye her zaman BM yaptırımlarına katılıyor, onun dışındaki yaptırımlara mesafeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:



Türkiye'nin sahte suni birtakım yanlışlarla demokrasisini sakatlayan bütün bu vesayet dinamiklerinden kurtulmasının başladığı, o günden bugüne demokratikleşme, adalet reformu konusunda güçlü adımların atıldığı süreci yaşıyoruz.

Seçimden galip çıkmış, AK Parti'nin genel başkanını bütün dünya liderleri davet ederken, sayın Cumhurbaşkanımız kendi ülkesinde başbakan olamıyordu. O yasaklı dönemde dünyanın büyük demokrasileri, devletleri kendisini davet ediyorlardı.

İtalya'dan, ABD'ye kadar. Seçim başarısını kutluyorlardı. Ama kendisi Başbakanlık makamına gelemiyordu. Bu sistemin bütün hücrelerine sirayet etmiş ucube sistemin temizliğinin başlaması 9 Mart'taki Siirt seçimleriyle olmuştu. 14 Mart'ta Başbakanlığı gelmesiyle bu süreç başladı.

Diyarbakır annelerine sevgilerimize saygılarımızı iletiyoruz. Tam 917 gün oldu. Anneler yavaş yavaş evlatlarına kavuşuyor, kavuşamayan annelerimizin evlat hasreti bitmiyor. Van, Muş, Hakkari, İzmir'de diğer yerlerde evlat nöbetlerini sürdürüyorlar.

Bu haklı mücadeleyi desteklemeye devam ediyoruz. Ne hazindir ki, her konuya paragraf ayıran uluslararası insan hakları raporunda, insan hakları örgütlerinin ilgi alanlarına bir türlü Diyarbakır anneleri girmiyor. Bu konuda nasıl bir iki yüzlülüğün olduğunu göstermesi bakımından ibretlik bir durumdur.

Bu direniş, bu bekleyiş, bu eylem Türkiye'nin içinde bütün siyasi partilerin destek vermesi gerekirken bu konularda da seçici ve siyasi hesaplarla davrananlar var. Diyarbakır annelerin yüzüne bakamayacaklar var.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün arefesinde bugün MYK'mızda kapsamlı şekilde adalet reformu paylaşılmıştır. Bunun başka alanda da gündemleri var. Geniş şekilde kadına şiddetin önlenmesi için yapılacaklar var. Bunun genel çerçevesini sayın Cumhurbaşkanımız KADEM'in Olağan 4. Genel Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmada net ortaya koydu.

Cezaların arttırılacağını, faillerin hiçbir davranışının indirim nedeni olarak kabul edilmeyeceğini söyledi. Mahkeme sürecinde uysal davrandı, pişmanım dedi, kravat taktı diye indirimden yararlanıyor. Eğer somut bir emare yoksa bu yaklaşımlar makul bulunmayacaktır.

Taciz eylemleriyle ilgili düzenlemeler yapılacağını sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Israrlı takip eylemlerinin cezası 6 aydan 2 yıla kadar uygulanacak demişti sayın Cumhurbaşkanımız.

Birisi çıkıyor, maalesef burada ifade edemeyeceğim, şu kadar bıçaklandı diyor, maalesef mahkeme serbest bırakılıyor. Bunların tabii ki önüne geçilecek. Kasten öldürme, yaralama, işkence gibi cezaların daha da arttırılacağını sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti.

Şiddet mağduru kadınlarımızın talep etmeleri halinde baro tarafından kendilerine ücretsiz avukat görevlendirilmesi gibi hususlar ve çok daha kapsamlı MYK'mızda adalet reformunun parçası olarak, arkadaşlarımızın önerilerini, kamuoyunda gelen önerileri değerlendirilmiştir.

Adalet reformu karara bağlandığında, hayata geçtiğinde birçok yaranın iyileşmesine, nefret eyleminin önlenmesine dönük güçlü bir mekanizma olacaktır.

Bir yandan demokratikleşme bir yanda eser siyasetine AK Parti devam ediyor. 18 Mart Şehitleri Anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yıldönümünde dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı. 18 Mart günü bütün vatandaşlarımızı sayın Cumhurbaşkanımızın açacağı tarihi güne şahitlik etmelerini bekliyoruz.

Bütün dünyanın gündemi bizim MYK'mızın da kapsamlı şekilde ele aldığı gündem Ukrayna meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü diplomatik faaliyetler, olayı nasıl değerlendirdiğiyle ilgili MYK'mıza kapsamlı değerlendirilmesi olmuştur.

Diplomasi yolunun açılmasıyla ilgili muhataplarıyla yaptığı görüşmeleri ve gelinen son noktayı ifade etti. Tabii biz ateşkesin hayata geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Kalıcı barışın sağlanması için Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yol haritası açıktır.

Bunun İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek bir toplantıyla sayın Putin ve sayın Zelenskiy'i davet ederek kabul etmesi durumunda dünyaya buradan barış iradesi sunmaya hazırdır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik hattı artan bir şekilde kıymetini koruyor. Türkiye'nin ürettiği diplomasinin AB değerleri açısından kıymetli, kendine has bir diplomasi olduğunu da kaydetmek gerekir.

AB'de görmediğimiz diplomasiyi bugün tek başına Türkiye üretmektedir. Bu da AB'nin Türkiyesiz düşünülemeyeceğini, Türkiyesiz AB değerlerinin hiçbir zaman korunamayacağını net bir şekilde gösteriyor.

Türkiye'nin Montrö'yü uygulamasındaki ilkesel tavrı dünyanın her tarafından destek ve takdir görmektedir. Savaşı arttıracak bir yaklaşıma girilmemesi son derece kıymetli bulunmuştur. Yaptırımlara katılıp katılmayacağımız meselesinde bizim burada özel durumumuz var. Türkiye her zaman BM yaptırımlarına katılıyor, onun dışındaki yaptırımlara mesafeli duruyor.

Rusya ile konuşabiliyor olmamız işgalin sona ermesi açısından da kıymetlidir. Güçlü bir NATO ülkesi olarak darbeye, işgale karşı olma konusundaki kararlı ve ilkeli yaklaşımımız herkes tarafından bir diplomasi yolunun ortaya çıkması bakımından kıymetli bulunmalıdır.

Sayın İsrail Cumhurbaşkanı'nın seyahati bölgede, Akdeniz'de Ukrayna'daki gelişmeler ortaya çıktığı kritik bir sürece işaret ediyor. Tabii bu mesele ayrıntılı bir şekilde iki cumhurbaşkanı arasında konuşulacaktır. İkili ilişkiler açısından verilmiş bir ara var. Hangi adımların hangi eylem planı çerçevesinde atılacağının netleşeceğini düşünüyorum.

Büyükelçilik meselesi, ikili ilişkilerdeki adımlar bu ziyaretten sonra netleşecektir. Ukrayna krizi çıkmadan evvel dünyadaki siyasi krizin ağırlık noktası Akdeniz'di. Türkiye-İsrail arasında Akdeniz'le yapılacaklarla ilgili kapsamlı dosyamız var. Suriye ve diğer sıkıntılı coğrafyalarda birtakım gündemler var. Bunların hepsi ayrıntılı şekilde Türkiye-İsrail ajandasını teşkil ediyor. Bu ziyaret bir dönüm noktası olan ziyaret olarak gerçekleşecektir.