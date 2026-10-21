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GündemKahramanmaraş’ın saklı tarihi! Ormanların içindeki 2 bin yıllık kale dikkat çekiyor
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Kahramanmaraş’ın saklı tarihi! Ormanların içindeki 2 bin yıllık kale dikkat çekiyor

21.10.2026 - 14:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bulunan tarihi Anacık Kalesi, Roma dönemine uzanan geçmişi ve 980 metre rakımdaki konumuyla dikkat çekiyor.

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1Kahramanmaraş’ın saklı tarihi! Ormanların içindeki 2 bin yıllık kale dikkat çekiyor

Kahramanmaraş’ın 'kaleler şehri' olarak bilinen Andırın ilçesindeki tarihi Anacık Kalesi, Roma dönemine uzanan köklü geçmişi ve sarp kayalıklar üzerindeki görkemli yapısıyla Ceyhan Vadisi’nin asırlık nöbetçisi olmayı sürdürüyor. 980 metre rakımda, çam ve meşe ormanlarının kalbinde yükselen tescilli yapı, hem tarihi hem de doğal güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

2Kahramanmaraş’ın saklı tarihi! Ormanların içindeki 2 bin yıllık kale dikkat çekiyor

İlçeye bağlı Anacık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tescilli Anacık Kalesi, Roma dönemine uzanan köklü geçmişi ve sarp kayalıklar üzerindeki duruşuyla bölgenin en önemli tarihi mirasları arasında yer alıyor. Andırın-Kadirli karayolunun güneyinde, Yeşilova Mahallesi’ne yaklaşık 6 kilometre mesafede konumlanan kale, deniz seviyesinden 980 metre yükseklikte bulunuyor.Roma döneminde askeri gözetleme ve karakol amacıyla inşa edilen tarihi yapı, stratejik konumu sayesinde asırlar boyunca Ceyhan Vadisi’ni ve Çukurova’ya açılan geçitleri kontrol altında tuttu. Çam, meşe ve laden ağaçlarıyla kaplı zengin bir ormanlık dokunun kalbinde yer alan Anacık Kalesi, tarih tutkunları ile doğaseverleri ağırlamayı bekliyor.

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