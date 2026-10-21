Görenler orta çağ şatosu sanıyor! Kale Çiftlik Projesi için tarih verildi

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Tesisin içerisinde otel başta olmak üzere çok sayıda sosyal donatının yer alacağını ifade eden Vali Şimşek, "Bu tesise gelen turistlerimiz ata binebilecek, otel, ev ve çadırlarda rahatça kalabilecek, bisiklet ile arkeolojik alan Sarissa Antik Kentine gidip gelebilecek ve ATV turları da yapabilecekler" diye konuştu.



Turizmin yanı sıra projede iki bin küçükbaş hayvan, 100 manda, 500 Saanen keçisi, süt, süt ürünleri ile et, et ürünleri üretiminin yapılacağını belirten Vali Şimşek, "Projenin fikir babası merhum Zekeriya Doğan'ı rahmetle anıyor, oğlu Yalçın Doğan olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.