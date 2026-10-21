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Görenler orta çağ şatosu sanıyor! Kale Çiftlik Projesi için tarih verildi

21.10.2026 - 14:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yapımı devam eden ve görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Kale Çiftlik Projesi, şehrin tarım ve turizm ekonomisine katkı sağlayacak.

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1Görenler orta çağ şatosu sanıyor! Kale Çiftlik Projesi için tarih verildi

Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden Kale Çiftlik Projesi, hem mimarisi hem de kapsamıyla bölgenin en dikkat çeken yatırımlarından biri olarak göze çarpıyor. Çiftliğin etrafında surlara benzetilen duvarlar inşa edilirken, binalar ise tarihi kaleleri andırıyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 2017 yılında merhum iş insanı Zekeriya Doğan'ın girişimleriyle başlayan Kale Çiftlik Projesinde incelemelerde bulundu.

Orta çağ kalelerini andırıyor

Vali Şimşek, orta çağ kalesi görünümündeki devasa surlarıyla dikkat çeken ve içerisinde otel, günü birlik ev ile çok sayıda sosyal donatıların yer alacağı projeyle ilgili iş insanı Yalçın Doğan'dan bilgi aldı. Şimşek, örnek çiftlik projesini yerinde incelediklerini ifade ederek, 2027 yılında projenin açılışının yapılmasının planlandığını söyledi.

2Görenler orta çağ şatosu sanıyor! Kale Çiftlik Projesi için tarih verildi

Sarissa Antik Kent ve Kale Çiftlik Projesi bütünleşecek

Vali Şimşek, "Projenin yapıldığı alan AGRO turizm merkezi olarak kullanılacak. Doğan ailesi projeyi başlatırken Sarissa Antik Kentini de düşünerek başlamışlar. Kale Çiftlik Projesi ve Sarissa Antik Kent arasında bütünleşik yapı oluşsun ve turistler rahat gelebilsin diye proje hayata geçirilmiş. Doğan ailemize bu yatırımı kazandırdıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

3Görenler orta çağ şatosu sanıyor! Kale Çiftlik Projesi için tarih verildi

Tesisin içerisinde otel başta olmak üzere çok sayıda sosyal donatının yer alacağını ifade eden Vali Şimşek, "Bu tesise gelen turistlerimiz ata binebilecek, otel, ev ve çadırlarda rahatça kalabilecek, bisiklet ile arkeolojik alan Sarissa Antik Kentine gidip gelebilecek ve ATV turları da yapabilecekler" diye konuştu.

Turizmin yanı sıra projede iki bin küçükbaş hayvan, 100 manda, 500 Saanen keçisi, süt, süt ürünleri ile et, et ürünleri üretiminin yapılacağını belirten Vali Şimşek, "Projenin fikir babası merhum Zekeriya Doğan'ı rahmetle anıyor, oğlu Yalçın Doğan olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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