Ordu’da hayatı kolaylaştıran hizmet: Özel bireyler evlerinden alınıyor

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Engelsiz taksi hizmetinin, özel bireylerin yanı sıra ailelerinin de yükünü hafiflettiğini belirten vatandaşlar, özellikle hastane ve kamu kurumlarına ulaşımda yaşadıkları güçlüklerin azaldığını dile getirdi.Daha önce engelli veya hasta yakınlarını bir yerden başka bir yere götürmekte zorlandıklarını ifade eden aileler ise, "Engellimizi veya hastamızı götüreceğimiz yere ulaştırmak bizim için çok zor oluyordu. Ancak taksi ve ekip sayesinde işlerimiz kolaylaşıyor. Bizim için çok büyük bir hizmet. Başkanımız Hilmi Güler'e bu hizmeti sunduğu için çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" diye konuştular.