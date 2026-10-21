Türkiye'den 3 ülkeyle stratejik savunma hamlesi: Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı! Prof. Dr. Haluk Görgün: Stratejik bir adım

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Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla “Bedir” (Badr) Mutabakat Zaptı imzalandı.

Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan mutabakat; dört ülkenin savunma sanayii kapasitelerinin geliştirilmesini, askerî üretim alanında ortak projelerin hayata geçirilmesini, teknik eğitim ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde iş birliğinin artırılmasını hedefliyor.

İmza töreninde Türkiye adına Millî Savunma Bakanı Güler ve Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün yer alırken; Katar adına Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Pakistan adına Savunma Bakanı Asıf ve Endonezya adına Savunma Bakan Yardımcısı Jauhari mutabakata imza attı.

PROF. DR. HALUK GÖRGÜN: "ORTAK ÜRETİM VE TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Bedir Mutabakat Zaptı'nın Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiği savunma sanayii iş birliği yaklaşımı açısından kritik bir yere sahip olduğunu ifade etti. Türkiye'nin uluslararası ortaklıklarını yalnızca platform ve sistem tedarikiyle sınırlı görmediğini vurgulayan Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

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“Bedir Mutabakat Zaptı'nı, ülkelerimizin savunma sanayii alanındaki yetkinliklerini bir araya getiren, ortak üretim ve teknoloji geliştirme imkânlarını genişleten stratejik bir iş birliği zemini olarak değerlendiriyoruz. Türkiye olarak savunma sanayiinde benimsediğimiz yaklaşım, dost ve müttefik ülkelerimize yalnızca ürün sunmanın ötesinde; bilgi birikimimizi, mühendislik kabiliyetlerimizi ve tecrübelerimizi paylaşarak birlikte üretmek, birlikte geliştirmek ve birlikte güçlenmektir.”

Sürdürülebilir iş birliklerinin temelinde teknoloji paylaşımı, ortak geliştirme ve yerel üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yattığını belirten Görgün; hazır alım modellerinin ötesine geçen, ülkelerin insan kaynağını ve sanayi altyapısını geliştiren ortaklıkları önemsediklerini kaydetti. Görgün, mutabakatın dört ülkenin birbirini tamamlayan kabiliyetlerini somut projelere dönüştüreceğine inandığını sözlerine ekledi.

SON DÖRT YILDA 30 MİLYAR DOLARI AŞAN İHRACAT BAŞARISI

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Sektörün ulaştığı ihracat rakamlarına ve büyüme ivmesine de değinen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusında önemli bir gelişim kaydedildiğini ifade etti.

Görgün, 2023-2026 dönemini kapsayan son dört yılda 30 milyar doları aşkın savunma sanayii ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu tutarın sektörün son 14 yıldaki toplam ihracatının yüzde 55'inden fazlasına karşılık geldiğini belirtti. 2025 yılında ihracatın yüzde 48 artırılarak 10 milyar doların üzerine taşındığını hatırlatan Görgün, son 12 aylık dönemde ise ilk kez 11 milyar dolar seviyesinin aşıldığını bildirdi. Yakalanan bu başarının savunma sanayii diplomasisi faaliyetlerinin somut bir sonucu olduğunu vurgulayan Görgün, Bedir Mutabakat Zaptı gibi çok taraflı iş birlikleriyle ihracatın daha da ileriye taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE GÜÇLÜ SANAYİ EKOSİSTEMİ

Günümüz güvenlik ortamında ülkelerin güçlü, sürdürülebilir ve teknoloji odaklı sanayi ekosistemlerine sahip olmasının bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Görgün, geliştirilen teknolojilerin savunma ve caydırıcılığı güçlendiren, bölgesel barışa ve istikrara katkı sunan unsurlar olarak görüldüğünü dile getirdi.

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DÖRT ÜLKENİN KABİLİYETLERİ "BEDİR" İLE BİRLEŞİYOR

Dolunay anlamına gelen “Bedir” ismiyle hayata geçirilen mutabakat çerçevesinde, dört ülkenin birbirini tamamlayan savunma sanayii yetenekleri ortak bir zeminde buluşuyor. İmzalanan anlaşmayla birlikte askerî üretimde iş birliğinin teşvik edilmesi, teknik bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesi ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Aynı zamanda savunma sanayii alanında ekonomik katma değer oluşturmayı amaçlayan mutabakat, teknik askerî eğitim ve modern savunma sistemlerine yönelik üretim alanlarında da ortak adımlar atılmasını öngörüyor. Dört ülkenin sanayi altyapısı, teknik birikim ve üretim yeteneklerini bir araya getiren Bedir Mutabakat Zaptı'nın, katılımcı ülkelerin savunma sanayii altyapılarını güçlendirmesi ve çok taraflı savunma iş birliklerini geliştirmesi bekleniyor.