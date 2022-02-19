Günün en çok izlenen yapımı 'Arka Sokaklar'

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı Arka Sokaklar, Kantar Medya’nın verilerine göre Total kategoride 6.82 reyting ve yüzde 16.02 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın olduğu Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.