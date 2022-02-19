• 19 Şubat 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
Tuğba Yurt'tan taciz açıklaması: Yaşananları görünce korkuyorum
Şarkıcı Tuğba Yurt, önceki gün bir veterinerden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayarak köpeğini kontrole getirdiğini ifade eden Yurt, son dönemde gündeme gelen ünlülerin taciz olaylarıyla ilgili konuştu. Öte yandan yeni şarkının da yolda olduğunu belirten Yurt, 'Ersay Üner'in hazırladığı çok güzel bir şarkı var.' dedi.
• 19 Şubat 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı 'Açmayalım' şarkısıyla müzik listelerindeki zirvedeki yerini koruyan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, geçtiğimiz gün Etiler'de yer alan bir veterinerden çıkarken objektiflere takıldı.
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"UMARIM BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEZ"
"Son dönemde sanatçılar hayranları tarafından tacize uğruyor. Siz böyle bir olayla karşı karşıya kaldınız mı?" sorusuna da cevap veren şarkıcı; "Sosyal medyada sapkın birkaç takipçim dışında öyle bir şey olmadı çok şükür. Ama yaşananları görünce korkuyorum. Umarım benim başıma böyle bir şey gelmez" ifadelerini kullandı. Mesut Yılmaz/Milliyet