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MagazinTuğba Yurt'tan taciz açıklaması: Yaşananları görünce korkuyorum
HaberlerMagazin Haberleri Tuğba Yurt'tan taciz açıklaması: Yaşananları görünce korkuyorum
• 19 Şubat 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:

Tuğba Yurt'tan taciz açıklaması: Yaşananları görünce korkuyorum

Şarkıcı Tuğba Yurt, önceki gün bir veterinerden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayarak köpeğini kontrole getirdiğini ifade eden Yurt, son dönemde gündeme gelen ünlülerin taciz olaylarıyla ilgili konuştu. Öte yandan yeni şarkının da yolda olduğunu belirten Yurt, 'Ersay Üner'in hazırladığı çok güzel bir şarkı var.' dedi.

• 19 Şubat 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Tuğba Yurttan taciz açıklaması: Yaşananları görünce korkuyorum
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Geçtiğimiz haftalarda yayınladığı 'Açmayalım' şarkısıyla müzik listelerindeki zirvedeki yerini koruyan ünlü şarkıcı Tuğba Yurt, geçtiğimiz gün Etiler'de yer alan bir veterinerden çıkarken objektiflere takıldı.

2Tuğba Yurttan taciz açıklaması: Yaşananları görünce korkuyorum

Köpeğini kontrole getirdiğini söyleyen Yurt, "Tıraşını oldu, duşunu dahi aldı rahatladı. Pandemi pek iyi gelmedi kendisine, o da kilo aldı" diyerek, gülümsedi.

3BEN MUTLU OLMAYAYIM DA KİM OLSUN

"BEN MUTLU OLMAYAYIM DA KİM OLSUN?"

'Açmayalım' şarkısıyla ilgili konuşan Yurt, "Henüz 1 aylık süre zarfını geri de bıraktık ama müthiş bir şekilde listelerde birinci sıraya yerleşti. TikTok'ta dahi 100 milyon görüntülenmeyi geçti. Ben mutlu olmayayım da kim olsun?" dedi.

4Tuğba Yurttan taciz açıklaması: Yaşananları görünce korkuyorum

Yeni şarkı içinde harekete geçtiğini de ifade eden şarkıcı "Ersay Üner'in hazırladığı çok güzel bir şarkı var. Sıra da o var, yine çok güzel bir şarkı geliyor" diye konuştu.

5Tuğba Yurttan taciz açıklaması: Yaşananları görünce korkuyorum

Yurt, "Sevgililer Günü'nü nasıl geçirdiniz?" sorusuna, "14 Şubat'ta birçok konser teklifi olmasına rağmen Burak'la (Tanrısever) beraber İzmir'de geçirdik. Bazen özel günlerde insan kendine ve sevdiği insana vakit ayırmak istiyor. Çok keyifli zaman geçirdik. İyi ki hayatımda kendisi" cevabını verdi.

6UMARIM BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEZ

"UMARIM BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEZ"

"Son dönemde sanatçılar hayranları tarafından tacize uğruyor. Siz böyle bir olayla karşı karşıya kaldınız mı?" sorusuna da cevap veren şarkıcı; "Sosyal medyada sapkın birkaç takipçim dışında öyle bir şey olmadı çok şükür. Ama yaşananları görünce korkuyorum. Umarım benim başıma böyle bir şey gelmez" ifadelerini kullandı. Mesut Yılmaz/Milliyet

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