Tuğba Yurt'tan taciz açıklaması: Yaşananları görünce korkuyorum

"UMARIM BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEY GELMEZ"

"Son dönemde sanatçılar hayranları tarafından tacize uğruyor. Siz böyle bir olayla karşı karşıya kaldınız mı?" sorusuna da cevap veren şarkıcı; "Sosyal medyada sapkın birkaç takipçim dışında öyle bir şey olmadı çok şükür. Ama yaşananları görünce korkuyorum. Umarım benim başıma böyle bir şey gelmez" ifadelerini kullandı. Mesut Yılmaz/Milliyet