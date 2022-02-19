• 19 Şubat 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
Lider Şahin'den Ecem Çırpan açıklaması! 'Ailem ilişkilerime karışmaz'
Müzisyen Lider Şahin, sevgilisi Ecem Çırpan ile alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle konuşan Şahin, ailesinin ilişkilerine onay verip vermediğine dair sorulara "Ailem ilişkilerime karışmaz" cevabını verdi.
• 19 Şubat 2022 - 09:32 • Son Güncelleme:
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Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, bir yıldır aşk yaşadığı Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan ile birlikte alışverişe çıktığı Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
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