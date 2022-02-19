Lider Şahin'den Ecem Çırpan açıklaması! 'Ailem ilişkilerime karışmaz'

"HAYALİMDİ SELAMİ ŞAHİN'LE DÜET YAPMAK"

"Ben Selami Bey ile on yıl aynı sahneyi paylaştım. Kendisinin vokalistiydim. Hayalimdi Selami Şahin'le düet yapmak. Sözü ve müziği bana ait bir şarkıda buluşmamız bana onur veriyor. Nasıl bir iş olacak bekliyorum..."