Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı!

Angelina Jolie, Fransa'da bulunan üzüm bağındaki kendi payını Rus bir oligarka satmıştı. Brad Pitt, 'Chateau Miraval' isimli bağı 2008 yılında 28.4 milyon dolara satın almıştı. Güzel oyuncu da yüzde 40 hisse almıştı.

35 odalı bir şatonun yer aldığı bağ, ünlü çift 2016'da ayrılınca anlaşmazlık konusuna dönüşmüştü. Altı çocuklarının velayeti konusunda da karşı karşıya gelen ikilinin boşanma sürecinde Angelina Jolie, 58 yaşındaki aktöre birkaç kez dava açmıştı.