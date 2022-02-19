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MagazinSerenay Sarıkaya'nın gözünü alamadan baktığı şey! 'O kişiyi gördüğümde...'
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• 19 Şubat 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'nın gözünü alamadan baktığı şey! 'O kişiyi gördüğümde...'

Şimdilerde Alice Müzikali ile sahnede olan Serenay Sarıkaya, “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna böyle yanıt verdi: "Yani o kişiyi gördüğünde onu bilirsin ve o ışık seni çok uzaktan dahi olsa çarpar. Ne kadar güzel dersin hani daha hiç konuşmadan da ruhunu güzel bulursun, anlarsın."

• 19 Şubat 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
1Serenay Sarıkayanın gözünü alamadan baktığı şey O kişiyi gördüğümde...
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İbrahim Selim ile Bu Gece'nin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelen 100. bölümünün konukları Alice Müzikali’nden rol arkadaşları; Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Şükrü Özyıldız olurken Enis Arıkan da programa İspanya’dan görüntülü bağlandı.

2Serenay Sarıkayanın gözünü alamadan baktığı şey O kişiyi gördüğümde...

Sarıkaya, “Gözlerimin İçine Bak” bölümünde İbrahim Selim’in “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna yanıt verdi.

3Serenay Sarıkayanın gözünü alamadan baktığı şey O kişiyi gördüğümde...

Sarıkaya, “Ben en çok şuna hayranlık duyuyorum ve gerçekten öyle bir şey gördüğüm anda da bunu anlıyorum.

4Serenay Sarıkayanın gözünü alamadan baktığı şey O kişiyi gördüğümde...

Hani bazı insanlar vardır, kendi meselesini çözmüştür, kendini çok iyi tanıyordur, kendiyle barışıktır ve o bir özgüven getirir. Hatta bu gözünde bir ışık, bir enerji oluşturur.

5Serenay Sarıkayanın gözünü alamadan baktığı şey O kişiyi gördüğümde...

Yani o kişiyi gördüğünde onu bilirsin ve o ışık seni çok uzaktan dahi olsa çarpar. Ne kadar güzel dersin hani daha hiç konuşmadan da ruhunu güzel bulursun, anlarsın.

6Serenay Sarıkayanın gözünü alamadan baktığı şey O kişiyi gördüğümde...

Bu beni çok etkileyen bir şey oluyor ve böyle insanları seyrederken gözümü alamıyorum” yanıtını verdi.

7Serenay Sarıkayanın gözünü alamadan baktığı şey O kişiyi gördüğümde...

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