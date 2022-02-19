• 19 Şubat 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya'nın gözünü alamadan baktığı şey! 'O kişiyi gördüğümde...'
Şimdilerde Alice Müzikali ile sahnede olan Serenay Sarıkaya, “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey ne?” sorusuna böyle yanıt verdi: "Yani o kişiyi gördüğünde onu bilirsin ve o ışık seni çok uzaktan dahi olsa çarpar. Ne kadar güzel dersin hani daha hiç konuşmadan da ruhunu güzel bulursun, anlarsın."
• 19 Şubat 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
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İbrahim Selim ile Bu Gece'nin 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelen 100. bölümünün konukları Alice Müzikali’nden rol arkadaşları; Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Şükrü Özyıldız olurken Enis Arıkan da programa İspanya’dan görüntülü bağlandı.
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