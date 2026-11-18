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Yaban hayatı geliştirme sahaları, yabani hayvanların ve doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla belirlenen özel statülü bölgeler arasında bulunuyor.



4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında belirlenen bu alanlarda yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve yaşam ortamlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.



Zorkun Yaylası hakkında alınan son karar da bu koruma statüsüne sahip alanın sınırlarıyla ilgili.



Ancak karar, Zorkun Yaylası'nın tamamının idari sınırlarının değiştirildiği veya bölgedeki yerleşim alanlarının farklı bir idari birime bağlandığı anlamına gelmiyor.



Aynı şekilde, yayımlanan metinde yayla evlerinin yıkılması, mülkiyet haklarının değiştirilmesi ya da bölgeye girişlerin yasaklanmasına ilişkin yeni bir hüküm de bulunmuyor.