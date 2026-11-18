OSMANİYE'NİN ÜNLÜ YAYLASINDA SINIRLAR DEĞİŞTİ! Resmî Gazete'de yayımlandı
Osmaniye'nin önemli doğal alanlarından Zorkun Yaylası'nda yaban hayatının korunmasına yönelik yeni bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan düzenleme, 18 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.
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ZORKUN YAYLASI'NIN SINIRLARI DEĞİŞTİRİLDİ
11993 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırları değiştirildi.
Amanos Dağları'nda bulunan ve doğal güzellikleriyle tanınan Zorkun Yaylası'nı ilgilendiren kararın ekinde, yeniden belirlenen sınırları gösteren harita ile koordinat listesi de yayımlandı.
18 Kasım 2026 tarihli ve 33434 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı kapsıyor.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 4'üncü maddesine dayanılarak alınan kararla, söz konusu alanın sınırlarının Resmî Gazete ekindeki harita ve listede gösterildiği şekilde değiştirilmesi kararlaştırıldı.
Böylece Zorkun Yaylası çevresinde yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi amacıyla belirlenen sahanın sınırları yeniden düzenlenmiş oldu.
YENİ SINIRLAR HARİTA VE KOORDİNATLARLA BELİRLENDİ
Cumhurbaşkanı Kararı'nın ekinde, Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın yeni sınırlarını gösteren ayrıntılı harita ve koordinat bilgileri yer aldı.
Bu bilgiler, yaban hayatı geliştirme sahasının hangi noktaları kapsadığının belirlenmesinde esas alınacak.
Kararda sınır değişikliğinin gerekçesine veya sahanın önceki yüzölçümüyle yeni yüzölçümü arasındaki farka ilişkin ayrıca bir açıklama yapılmadı.
Dolayısıyla yeni sınırların koruma alanını ne ölçüde genişlettiği ya da daralttığı, önceki sınırlarla yeni haritanın karşılaştırılmasıyla netleştirilebilecek.
YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASI NE ANLAMA GELİYOR?
Yaban hayatı geliştirme sahaları, yabani hayvanların ve doğal yaşam alanlarının korunması amacıyla belirlenen özel statülü bölgeler arasında bulunuyor.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında belirlenen bu alanlarda yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve yaşam ortamlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.
Zorkun Yaylası hakkında alınan son karar da bu koruma statüsüne sahip alanın sınırlarıyla ilgili.
Ancak karar, Zorkun Yaylası'nın tamamının idari sınırlarının değiştirildiği veya bölgedeki yerleşim alanlarının farklı bir idari birime bağlandığı anlamına gelmiyor.
Aynı şekilde, yayımlanan metinde yayla evlerinin yıkılması, mülkiyet haklarının değiştirilmesi ya da bölgeye girişlerin yasaklanmasına ilişkin yeni bir hüküm de bulunmuyor.
KARAR 18 KASIM 2026 TARİHLİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI
OSMANİYE'NİN EN BİLİNEN YAYLALARINDAN BİRİ
Osmaniye'de Amanos Dağları'nın doğal güzellikleri arasında yer alan Zorkun Yaylası, özellikle yaz aylarında serin havasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Çam ormanları, dağlık yapısı ve doğal manzaralarıyla tanınan bölge, Osmaniye ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında bulunuyor.
Yayla çevresi yalnızca turizm ve dinlenme açısından değil, doğal yaşamın korunması bakımından da önem taşıyor.
Resmî Gazete'de yayımlanan son kararla bu bölgedeki yaban hayatı geliştirme sahasının sınırları yeniden belirlenmiş oldu.
Osmaniye Zorkun Yaylası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın sınırlarının değiştirilmesine ilişkin karar, 18 Kasım 2026 tarihli ve 33434 sayılı Resmî Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 11993 sayılı kararın dayanağını, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 4'üncü maddesi oluşturuyor.
Sahanın yeni sınırları ise kararın ekinde yayımlanan harita ve koordinat listesiyle gösteriliyor.