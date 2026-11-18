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İlk etapla Karabük'ün ihtiyacını ve pazarın durumunu görmeyi hedeflediklerini belirten Arslan, şehrin ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda diğer etapların da hayata geçirileceğini dile getirdi.



Üretimin ilerleyen aşamalarında ihracata yönelik hazırlık yapmayı planladıklarını anlatan Arslan, önceliklerinin Karabük ve çevresinde istihdam sağlamak, üretimi artırmak ve tarımsal faaliyetlere katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.



İlk etapta 10 kişilik istihdam sağlandığını aktaran Arslan, bu sayıyı kademeli olarak 30-50 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini, ihracatın başlamasıyla istihdamın daha da artabileceğini kaydetti.



Üretimde kullanılan kompostları kendi imkanları ve geliştirdikleri reçeteyle hazırladıklarını belirten Arslan, dışarıdan kompost temin etmediklerini söyledi.



