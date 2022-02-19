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MagazinEngin Günaydın ve Buğu Selen Somer gazetecileri görünce şok oldu! Hemen...
HaberlerMagazin Haberleri Engin Günaydın ve Buğu Selen Somer gazetecileri görünce şok oldu! Hemen...
• 19 Şubat 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:

Engin Günaydın ve Buğu Selen Somer gazetecileri görünce şok oldu! Hemen...

Oyuncu Engin Günaydın, önceki gece kız arkadaşı Buğu Selen Somer ile birlikte Arnavutköy'de bulunan bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecileri gören ikili, aralarına mesafe koyarak yürürken, Günaydın aşk hayatıyla ilgili sorular karşısında sessiz kaldı.

• 19 Şubat 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:
1Engin Günaydın ve Buğu Selen Somer gazetecileri görünce şok oldu Hemen...
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Engin Günaydın, geçtiğimiz gece kız arkadaşı Buğu Selen Somer'le birlikte Arnavutköy'de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Karşılarında basın mensuplarını gören çift, aralarına mesafe koyarak yürümeye başladı.

2YENİ SEZON OLUR MU, BİLMİYORUM

"YENİ SEZON OLUR MU, BİLMİYORUM"

Basın mensuplarının "Engin Bey nasılsınız? '10 Bin Adım' dizisi güzel tepkiler aldı, yeni bir sezon daha olacak mı?" sorusu üzerine Günaydın, "Çok teşekkür ederim, çok güzel bir projeydi ama yeni sezon olur mu, hiç bilmiyorum" cevabını verdi.

3Engin Günaydın ve Buğu Selen Somer gazetecileri görünce şok oldu Hemen...

Aşk hayatıyla ilgili sorulara cevap vermekten kaçınarak sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, kız arkadaşıyla beraber taksiye binip, evinin yolunu tuttu.

4Engin Günaydın ve Buğu Selen Somer gazetecileri görünce şok oldu Hemen...

Öte yandan Günaydın, geçtiğimiz sene Nişantaşı sokaklarında kadın arkadaşıyla birlikte kameralara yansımıştı. Oyuncu, görüntülendiğini fark edince şaşkınlığını gizleyememişti.

5BİZİ ÇEKİYORLAR

"BİZİ ÇEKİYORLAR"

Engin Günaydın, "Bizi çekiyorlar" diyerek kadın arkadaşını uyarmış, ikili, gidecekleri yönün aksine yollarını değiştirerek hızla uzaklaşmıştı. Oyuncunun panik anları ise objektiflere böyle yansımıştı.

6Engin Günaydın ve Buğu Selen Somer gazetecileri görünce şok oldu Hemen...

Sonraki günlerde ise Taksim'de güzel havanın keyfini çıkartan ikili, kendilerine yöneltilen sorular karşısında cevap vermemeyi tercih edip "İyi günler" demekle yetinmişti.

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