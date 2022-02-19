Engin Günaydın ve Buğu Selen Somer gazetecileri görünce şok oldu! Hemen...

"YENİ SEZON OLUR MU, BİLMİYORUM"

Basın mensuplarının "Engin Bey nasılsınız? '10 Bin Adım' dizisi güzel tepkiler aldı, yeni bir sezon daha olacak mı?" sorusu üzerine Günaydın, "Çok teşekkür ederim, çok güzel bir projeydi ama yeni sezon olur mu, hiç bilmiyorum" cevabını verdi.