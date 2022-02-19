• 19 Şubat 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:
Engin Günaydın ve Buğu Selen Somer gazetecileri görünce şok oldu! Hemen...
Oyuncu Engin Günaydın, önceki gece kız arkadaşı Buğu Selen Somer ile birlikte Arnavutköy'de bulunan bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecileri gören ikili, aralarına mesafe koyarak yürürken, Günaydın aşk hayatıyla ilgili sorular karşısında sessiz kaldı.
• 19 Şubat 2022 - 09:18 • Son Güncelleme:
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Engin Günaydın, geçtiğimiz gece kız arkadaşı Buğu Selen Somer'le birlikte Arnavutköy'de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Karşılarında basın mensuplarını gören çift, aralarına mesafe koyarak yürümeye başladı.
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