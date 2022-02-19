• 19 Şubat 2022 - 10:02 • Son Güncelleme:
Adriana Lima hamile! Sosyal medyadan böyle duyurdu
Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Brezilyalı güzel, bir süredir beraber olduğu yeni sevgilisinden hamile olduğunu duyurdu. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 40 yaşındaki mankenin paylaşımı kısa sürede dünyada gündem oldu.
• 19 Şubat 2022 - 10:02 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamilelik haberi büyük bir yankı uyandırmıştı. Rihanna'nın ardından bir hamilelik haberi de dünyaca ünlü model Adriana Lima'dan geldi.
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