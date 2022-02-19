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MagazinAdriana Lima hamile! Sosyal medyadan böyle duyurdu
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• 19 Şubat 2022 - 10:02 • Son Güncelleme:

Adriana Lima hamile! Sosyal medyadan böyle duyurdu

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, bir dönem Metin Hara ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. Brezilyalı güzel, bir süredir beraber olduğu yeni sevgilisinden hamile olduğunu duyurdu. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 40 yaşındaki mankenin paylaşımı kısa sürede dünyada gündem oldu.

• 19 Şubat 2022 - 10:02 • Son Güncelleme:
1Adriana Lima hamile Sosyal medyadan böyle duyurdu
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Geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın hamilelik haberi büyük bir yankı uyandırmıştı. Rihanna'nın ardından bir hamilelik haberi de dünyaca ünlü model Adriana Lima'dan geldi.

2Adriana Lima hamile Sosyal medyadan böyle duyurdu

Victoria's Secret meleklerinden olan Adriana Lima, TikTok hesabından paylaştığı bir video ile sevgilisi Andre Lemmers'dan hamile olduğunu duyurdu.

3Adriana Lima hamile Sosyal medyadan böyle duyurdu

Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima ayrılığın ardından yeni sevgilisi ile basında boy göstermeye başlamıştı.

4Adriana Lima hamile Sosyal medyadan böyle duyurdu

Aradığı aşkı nihayet bulan ünlü model bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor.

5Adriana Lima hamile Sosyal medyadan böyle duyurdu

Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine gebelik testini gösterdi. Adriana Lima'nın hamileliğinin yeni olduğu tahmin edilirken bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil.

6İKİ ÇOCUK ANNESİ

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Eski top model, 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki tane kızı oldu. Ancak ikilinin evlilikleri çok uzun sürmedi. O dönemlerde Jaric'in kendisini aldatması üzerine çift, yollarını ayırmıştı.

7Adriana Lima hamile Sosyal medyadan böyle duyurdu

Victoria's Secret'in dünyaca ünlü modeli Adriana Lima, 2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrıldığını açıklamıştı.

8Adriana Lima hamile Sosyal medyadan böyle duyurdu

Geçtiğimiz haftalarda ünlü modelin, karın bölgesinde toparlanan fazlalıklar nedeniyle 'hamile' olabileceği yönündeki dedikodular ortaya atılmıştı.

9Adriana Lima hamile Sosyal medyadan böyle duyurdu

Yıldızın bazı hayranları da Adriana Lima'nın yüzüne bir takım estetik işlemler yaptırdığını bu yüzden de eskisinden farklı göründüğünü ileri sürmüştü.

10GÜZEL BİR ŞEKİLDE YAŞ ALDI

"GÜZEL BİR ŞEKİLDE YAŞ ALDI"

Fakat bazı hayranları da Lima'nın artık 40 yaşına geldiğini ve doğal olarak zamanın bazı etkilerini taşıdığını savunmuş ve Lima'nın gayet güzel ve sağlıklı bir şekilde yaş aldığını belirtmişti.

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Adriana Lima hamile! Sosyal medyadan böyle duyurdu

Adriana Lima hamile! Sosyal medyadan böyle duyurdu

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