Mardin'de annesinin tarifini fabrikaya dönüştürdü! Günlük 5 tona çıkan üretim İsveç'ten Amerika'ya gidiyor

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Çocukluğunda annesinden gördüğü bu geleneği sürdürdüğünü belirten Doğan, “Burada karpuz çekirdeği üretiyoruz. Bu işi 15 yıla yakındır sürdürüyorum, üretiyorum. Bu mesleğe kilo ile başladım. Günden güne üretimi arttırarak, şu an yurt dışına da gönderiyorum. İsveç, Almanya, Fransa ve Amerika’ya gönderiyoruz. Güney Afrika'da da bir çalışmamız var onu da inşallah başarırız. Karpuz çekirdeği eskiden annelerimizin yöntemiydi, eski bir yöntemdi. Çocukluğumuzda bize yaparlardı. Çerez olarak kullanıyorduk. Karpuz çekirdeğini biraz bölgeye, hem de bütün dünyaya tanıtmak istedim. Meşe odunuyla yapıyoruz. Çekirdekleri meşe odununun külünü de işin içine atıyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz, ondan sonra da paketliyoruz. Yaklaşık 15 kişi çalışıyoruz. Bayağı da üretimimiz var. Günlük 2 tondan 5 tona kadar çıkartıyoruz. İnşallah daha da ilerlemeye çalışacağız” dedi.