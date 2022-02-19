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Edvina Sponza'dan İbrahim Kutluay cevabı! Buluşacaklardı ama...

Sosyetik güzel Edvina Sponza İbrahim Kutluay ile buluşacaktı. Ancak gazetecileri görünce Kutluay'ı uyardı, ardından evine döndü. Sponza, “İbrahim Kutluay’la yeniden birlikte misiniz?” sorusuna da yanıt verdi.

19.02.2022 - 10:54 |
Edvina Sponza'dan İbrahim Kutluay cevabı! Buluşacaklardı ama...

Sosyetik güzel Edvina Sponza, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Elinde çiçeklerle sahilde yürüyen Sponza, Arnavutköy’de kendisini araçla almaya gelen Kutluay’la buluşacaktı.

Gazetecileri fark eden Edvina Sponza (48), hızlı adımlarla geri dönerek, İbrahim Kutluay’ı uyardı. 47 yaşındaki eski basketbolcu gaza basıp giderken, sosyetik güzel evine döndü.

"BİRLİKTELİK YOK"

Hürriyet gazetesinden Behlül Aydın'ın haberine göre; “İbrahim Kutluay’la yeniden birlikte misiniz?” sorusuna Edvina Sponza, “Birliktelik yok, arkadaşız” diyerek, haklarında çıkan haberleri yalanladı.

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