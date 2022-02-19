Tom Cruise'un eski menajeri konuştu! 'Evlilikleri uzun sürseydi bu benim için sürpriz olurdu'

Hollywood'un yıldız isimlerinden Tom Cruise'un 18 yaşındayken menajerliğini yapan Eileen Berlin, İngiliz Daily Mail gazetesine şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu 18 yaşındayken çalışmaya başladıklarını ifade eden Berlin, Cruise'un küçük yaşta babasının zorbalığına maruz kaldığını söyledi.

Ünlü oyuncunun her dönemde "dış görünüşüne takıntılı" olduğunu söyleyen Berlin, "Cruise, başlarda görünüşü konusunda o kadar özgüvensizdi ki, yetişkinliğinde estetik yaptırdığı iddialarının ortaya çıkması şaşırtıcı değil" şeklinde konuştu. Berlin, ünlü oyuncunun fotoğraf çekimlerinden önce tüm gün poz denemeleri yaptığını da sözlerine ekledi.

Şaşırtan açıklamalarına devam eden eski menajer, "Tom'un hayatında başka şeyler de olsun isterdim. Ama ben onun insanları sevdiğini sanmıyorum. O yaptığı işi seviyor. Eğer evlilikleri uzun sürseydi işte bu benim için sürpriz olurdu" dedi.

Eski menajer Berlin, Cruise ile ilgili "Kötülük, kibir, hayal kırıklığı ve çekici bir hüzün' onun tüm bu ruh hallerini gördüm" ifadeleri ile herkesi şaşırttı.



Açıklamalarına devam eden Berlin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Cruise'un annesi Mary Lee, babası Thomas Cruise Mapother III'ten ayrıldığında sadece 14 yaşındaydı."





Hollwood yıldızı, 2006 yılında verdiği bir röportajda babasını "zorba ve korkak" olarak tanımlayarak şunları söylemişti: "O, bir şeyler ters giderse sizi tekmeleyecek türden bir insandı. Hayatımda harika bir ders oldu benim için."