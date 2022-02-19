Hakkı Bulut: Bakın şimdiki aşklar bir yıllık, hemen bitiyor

"Mesela onlardan bir tanesi geliyordu yanımda, 'Hakkı ağabey bir şarkı yazdım' diyordu. Ben müzik yaparken topluma, basına "Ey millet ben müzik yapıyorum, bu müzik arabesktir" diye bir şey söylemedim. Ben özümden gelen konuyu anlattım, ikimiz bir fidanız dedim. Tabii bütün Türkiye sallandı. Benden sonra bir arkadaşım daha böyle yükseldi." Seçkin Şenvardar/Milliyet