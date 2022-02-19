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MagazinHakkı Bulut: Bakın şimdiki aşklar bir yıllık, hemen bitiyor
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• 19 Şubat 2022 - 09:09 • Son Güncelleme:

Hakkı Bulut: Bakın şimdiki aşklar bir yıllık, hemen bitiyor

Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut, Nişantaşı'nda görüntülendi. 58 yıllık eşi Saadet Bulut ile sosyal medyada yaptığı paylaşımı büyük ilgi gördüğünü söyleyen Bulut, "Bakın şimdiki aşklar, sevgililer bir yıllık, beş yıllık veya 10 yılda hemen bitiyor" dedi.

• 19 Şubat 2022 - 09:09 • Son Güncelleme:
1Hakkı Bulut: Bakın şimdiki aşklar bir yıllık, hemen bitiyor
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58 yıllık eşi Saadet Bulut'a Sevgililer Günü hediyesi almak için alışverişe çıktığını söyleyen 77 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

2Hakkı Bulut: Bakın şimdiki aşklar bir yıllık, hemen bitiyor

Sevgililer Günü nedeniyle 58 yıllık eşi Saadet Bulut ile sosyal medyada yaptığı paylaşımı büyük ilgi gördüğünü söyleyen Bulut, "Biz aslında Türkiye'de topluma örnek olan bir çiftiz. 58 yıllık birliktelikle topluma mesaj vermek istedik. Bakın şimdiki aşklar, sevgililer bir yıllık, beş yıllık veya 10 yılda hemen bitiyor" dedi.

3ÜNLÜ SANATÇIYA HIRSIZ ŞOKU

ÜNLÜ SANATÇIYA HIRSIZ ŞOKU

Bu arada ünlü sanatçı Hakkı Bulut, yazlık evine hırsız girdiğini açıkladı. Bulut şöyle konuştu; "Geçen bir hırsız girmiş evime. Evdeki bazı eşyaları almış. Merdivenimi bile almışlar. Kapımı söküp almışlar. Emniyet memuru arkadaşımız sağ olsunlar çok yardımcı oldular."

4Hakkı Bulut: Bakın şimdiki aşklar bir yıllık, hemen bitiyor

"Sonra düşündüm taşındım bir sürü konserim var, mahkeme tarihi konser tarihine denk gelirse çok kötü olur. Beni bekleyen sevenlerimi üzmüş olurum konserlerimi ertelemek zorunda kalırım. O yüzden şikayetçi olmadım. Emniyet memuru arkadaşlarımızı kamera görüntüleriyle alabileceklerini söylediler ama ben uğraşmak istemedim. Sağlık olsun yapacak bir şey yok."

5ARABESKİ İLK YAPANLARDAN BİRİYİM

"ARABESKİ İLK YAPANLARDAN BİRİYİM"

Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, TGRT Haber'de yayınlanan Şeffaf Masa programında Yeşim Salkım'ın konuğu oldu. Arabesk müziği ilk yapanlardan biri olduğunu belirten Hakkı Bulut, müzik yaparken özünden geleni yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

6Hakkı Bulut: Bakın şimdiki aşklar bir yıllık, hemen bitiyor

"Bu arabesk müzikte ilk yapanlardan biri benim. Bazı sanatçı arkadaşlarımız henüz isim yapmamış, benden 5-6 sene sonra çıktılar. Bütün Türkiye sallanırken, yurt dışı Hakkı Bulut'u dinlerken bunlar yoktular."

7Hakkı Bulut: Bakın şimdiki aşklar bir yıllık, hemen bitiyor

"Mesela onlardan bir tanesi geliyordu yanımda, 'Hakkı ağabey bir şarkı yazdım' diyordu. Ben müzik yaparken topluma, basına "Ey millet ben müzik yapıyorum, bu müzik arabesktir" diye bir şey söylemedim. Ben özümden gelen konuyu anlattım, ikimiz bir fidanız dedim. Tabii bütün Türkiye sallandı. Benden sonra bir arkadaşım daha böyle yükseldi." Seçkin Şenvardar/Milliyet

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