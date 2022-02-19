Hakkı Bulut: Bakın şimdiki aşklar bir yıllık, hemen bitiyor
Arabesk müziğin efsane ismi Hakkı Bulut, Nişantaşı'nda görüntülendi. 58 yıllık eşi Saadet Bulut ile sosyal medyada yaptığı paylaşımı büyük ilgi gördüğünü söyleyen Bulut, "Bakın şimdiki aşklar, sevgililer bir yıllık, beş yıllık veya 10 yılda hemen bitiyor" dedi.
58 yıllık eşi Saadet Bulut'a Sevgililer Günü hediyesi almak için alışverişe çıktığını söyleyen 77 yaşındaki sanatçı Hakkı Bulut, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Sevgililer Günü nedeniyle 58 yıllık eşi Saadet Bulut ile sosyal medyada yaptığı paylaşımı büyük ilgi gördüğünü söyleyen Bulut, "Biz aslında Türkiye'de topluma örnek olan bir çiftiz. 58 yıllık birliktelikle topluma mesaj vermek istedik. Bakın şimdiki aşklar, sevgililer bir yıllık, beş yıllık veya 10 yılda hemen bitiyor" dedi.
"Sonra düşündüm taşındım bir sürü konserim var, mahkeme tarihi konser tarihine denk gelirse çok kötü olur. Beni bekleyen sevenlerimi üzmüş olurum konserlerimi ertelemek zorunda kalırım. O yüzden şikayetçi olmadım. Emniyet memuru arkadaşlarımızı kamera görüntüleriyle alabileceklerini söylediler ama ben uğraşmak istemedim. Sağlık olsun yapacak bir şey yok."
"ARABESKİ İLK YAPANLARDAN BİRİYİM"
Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, TGRT Haber'de yayınlanan Şeffaf Masa programında Yeşim Salkım'ın konuğu oldu. Arabesk müziği ilk yapanlardan biri olduğunu belirten Hakkı Bulut, müzik yaparken özünden geleni yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Mesela onlardan bir tanesi geliyordu yanımda, 'Hakkı ağabey bir şarkı yazdım' diyordu. Ben müzik yaparken topluma, basına "Ey millet ben müzik yapıyorum, bu müzik arabesktir" diye bir şey söylemedim. Ben özümden gelen konuyu anlattım, ikimiz bir fidanız dedim. Tabii bütün Türkiye sallandı. Benden sonra bir arkadaşım daha böyle yükseldi." Seçkin Şenvardar/Milliyet