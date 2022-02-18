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MagazinSurvivor'da Sercan Yıldırım'dan dikkat çeken hareket! Acun Ilıcalı cezayı kesti!
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• 18 Şubat 2022 - 22:19 • Son Güncelleme:

Survivor'da Sercan Yıldırım'dan dikkat çeken hareket! Acun Ilıcalı cezayı kesti!

Survivor All Star bu sezon kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Dokunulmaz oyununda bu sefer futbol maçı tercih edilirken gözler Sercan Yıldırım'a çevrildi. Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket dikkat çekti. Hareket sonrası Ilıcalı yarışmacıya cezayı kesti.

• 18 Şubat 2022 - 22:19 • Son Güncelleme:
1Survivorda Sercan Yıldırımdan dikkat çeken hareket Acun Ilıcalı cezayı kesti
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Survivor All Star'da bu sezon yapılan yarışmalar büyük ilgi çekiyor. Haftaiçinde uzun atlama yarışı yapılırken bu sefer herkesin merakla beklediği futbol maçına sıra geldi. Yarın yayınlanacak yeni bölümde Sercan Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket dikkat çekti. Hareket sonrası Ilıcalı yarışmacıya cezayı kesti.

2SERCANDAN İTİRAZ

SERCAN'DAN İTİRAZ

Survivor All Star'da bir kaç hafta önce oynanan Sumo Güreşi oyunu büyük ilgi görmüştü. Dokunulmazlık ödülün sahibi Gönülüler olmuştu. Yarışma sonrasında eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan oyun seçimleriyle ilgili itiraz geldi.

3ACUN ILICALI VE SERCAN YILDIRIM ARASINDA DİYALOG

ACUN ILICALI VE SERCAN YILDIRIM ARASINDA DİYALOG

Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda, gönüllüler galip gelirken konseyde Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

4SERCANDAN FUTBOL MAÇI İSTEĞİ

SERCAN'DAN FUTBOL MAÇI İSTEĞİ

Yapılan oylama öncesi dokunulmazlık oyunu hakkında itirazda bulunan Sercan Yıldırım maç isteğini Ilıcalı'ya ileterek "Dokunulmazlık oyunu futbol olsun." dedi. Ilıcalı ise geçen yıllarda futbol maçının dokunulmazlık değil sadece ödül oyunu olarak oynanmadığının altınız çizdi.

5GÖNÜLLÜLER DE İSTEDİ

GÖNÜLLÜLER DE İSTEDİ

Bunun üzerine Gönüllüler takımı futbol maçı isteğini konseyde dile getirerek 'Dokunulmazlık + Ödül" olarak talepte bulundu. Bunun üzerine Acun Ilıcalı futbol maçı yapılacağının sözünü verdi.

6SERCANDAN OLAY HAREKET

SERCAN'DAN OLAY HAREKET

Merakla beklenen futbol maçının cumartesi yayınlanacak yeni bölümde olacağı ortaya çıktı. Fragmanda futbol maçından görüntüler yer alırken Sercan Yıldırım'ın yaptığı hareket damga vurdu.

7BASIN TRİBÜNÜNE DÖNDÜ VE...

'BASIN TRİBÜNÜNE' DÖNDÜ VE...

Golü attıktan sonra sevinen Sercan Yıldırım, sunucu Murat Ceylan'ın deyimiyle 'Basın tribününe' dönerek bir sevinçte bulundu. Maç esnasındaki bu sevinç hakem Acun Ilıcalı'nın gözünden kaçmadı.

8ACUN ILICCALI SARI KART İLE CEZALANDIRDI

ACUN ILICCALI SARI KART İLE CEZALANDIRDI

Sevinç sonrası Sercan'a bağıran Acun Ilıcalı, yarışmacayı hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırdı. Sercan Yıldırım'ın daha önceki yıllarda katıldığı Survivor'da Aycan Yanaç'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı faul damga vurmuştu.

9ACUNDAN GÖNDERME

ACUN'DAN GÖNDERME

Öte yandan geçen konsyede Sercan Yıldırım'ın güreş oyunu hakkındaki itirazına yanıt veren Acun Ilıcalı ise geçen seneye atıfta bulunarak "Sercan, hatırlarsan yarıştığın yıl futbol oyununda kaybetmiştiniz." cevabını verdi.

10BU SENE GÖRECEĞİZ O ZAMAN

'BU SENE GÖRECEĞİZ O ZAMAN'

Ilıcalı'nın bu yanıtı sonrası futboldaki iddiasını ortaya koyan Sercan Yıldırım, bir kez daha meydan okuyarak "Bu sene göreceğiz o zaman!" dedi.

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