• 18 Şubat 2022 - 22:19 • Son Güncelleme:
Survivor'da Sercan Yıldırım'dan dikkat çeken hareket! Acun Ilıcalı cezayı kesti!
Survivor All Star bu sezon kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Dokunulmaz oyununda bu sefer futbol maçı tercih edilirken gözler Sercan Yıldırım'a çevrildi. Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket dikkat çekti. Hareket sonrası Ilıcalı yarışmacıya cezayı kesti.
• 18 Şubat 2022 - 22:19 • Son Güncelleme:
1
Survivor All Star'da bu sezon yapılan yarışmalar büyük ilgi çekiyor. Haftaiçinde uzun atlama yarışı yapılırken bu sefer herkesin merakla beklediği futbol maçına sıra geldi. Yarın yayınlanacak yeni bölümde Sercan Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket dikkat çekti. Hareket sonrası Ilıcalı yarışmacıya cezayı kesti.
3
4
SERCAN'DAN FUTBOL MAÇI İSTEĞİ
Yapılan oylama öncesi dokunulmazlık oyunu hakkında itirazda bulunan Sercan Yıldırım maç isteğini Ilıcalı'ya ileterek "Dokunulmazlık oyunu futbol olsun." dedi. Ilıcalı ise geçen yıllarda futbol maçının dokunulmazlık değil sadece ödül oyunu olarak oynanmadığının altınız çizdi.
6
7
9
10