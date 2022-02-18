Survivor'da Sercan Yıldırım'dan dikkat çeken hareket! Acun Ilıcalı cezayı kesti!

Survivor All Star'da bu sezon yapılan yarışmalar büyük ilgi çekiyor. Haftaiçinde uzun atlama yarışı yapılırken bu sefer herkesin merakla beklediği futbol maçına sıra geldi. Yarın yayınlanacak yeni bölümde Sercan Yıldırım'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı hareket dikkat çekti. Hareket sonrası Ilıcalı yarışmacıya cezayı kesti.