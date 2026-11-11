71 yaşında okul sıralarına geri döndü: 55 yıllık hayali gerçek oluyor!

2

Eğitim hayatına yeniden dönmenin mutluluğunu yaşayan Nursel Seval, "1971 yılında iki sene liseye gittim. Lisede fen derslerinde başarılı değildim. Fizik ve kimyada başarılı olamadım. Kızdım, bıraktım. Liseyi bıraktım diye annem ve babam da bana kızmadı. Uzun aradan sonra yeniden eğitime dönmeyi uzun zamandır düşünüyordum. Ancak araya evlilik ve başka işler girdi. Yakın zamanda yeniden aklıma geldi. Eksikliğini hissetmemek için araştırdık ve Halk Eğitimi Merkezi'ne geldik. Allah'ın yardımıyla inşallah lise diplomamı almış olurum. Lise bittikten sonra üniversiteyi henüz düşünmedim. Artık yaş da geçti ama önce liseyi bitirebilirsem sonrasını düşüneceğim. Bir kızım var, onun da teşviki çok oldu. Kendisi öğretmen. Üç torunum var, onların da büyük teşviki oldu" dedi.