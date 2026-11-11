Her bilet bir fidan kampanyası tamamlandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11 Kasım 2025’te başlatılan “Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyası”na ilişkin açıklamada bulundu. Kampanyanın Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirildiğini anımsatan Uraloğlu, bir yıl boyunca hızlı trenlerle seyahat eden her yolcu adına bir fidan dikilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

12 MİLYONDAN FAZLA YOLCU HIZLI TRENLE SEYAHAT ETTİ

Bakan Uraloğlu, 11 Kasım 2026 tarihinde sona eren kampanya kapsamında milyonlarca yolculuğun Yeşil Vatan’a katkıya dönüştüğünü belirterek “Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan kampanyamız kapsamında bir yıllık süreçte 12 milyondan fazla yolcu hızlı trenlerimizle seyahat etti. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımızla iş birliği içinde 12 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturacağız. Hızlı tren yolculuklarını ülkemizin ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlayan anlamlı bir adımla buluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Hızlı trenlerin çevre dostu ulaşımın önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, demiryolu taşımacılığının karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağladığını belirtti. Uraloğlu, “Vatandaşlarımız hızlı trenlerimizi tercih ederek hem güvenli ve konforlu seyahat etti hem de çevrenin korunmasına katkı sundu. Her Bilet Bir Fidan Sevdamız Yeşil Vatan Kampanyamızla bu çevreci tercihi daha da anlamlı hale getirdik. Milyonlarca yolculuğu, gelecek nesillere bırakacağımız yeşil mirasın bir parçasına dönüştürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

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FİDAN DİKİM ALANLARI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENECEK

Kampanyanın 11 Kasım 2026 itibarıyla tamamlandığını belirten Bakan Uraloğlu, ağaçlandırma çalışmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütüleceğini ifade etti.

Uraloğlu, “Kampanya süresince yüksek hızlı trenlerimizle seyahat eden toplam yolcu sayısını kasım ayı sonuna kadar Tarım ve Orman Bakanlığına bildireceğiz. Bakanlığımız tarafından iletilen sertifika ve SMS sayısı esas alınarak fidan dikim sahaları belirlenecek, ağaçlandırma çalışmalarının uygulama planları hazırlanacak.” dedi.