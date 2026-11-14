Fiyatı uçtu ama siparişlere yetişilmiyor! Yapımı tam 3 gün sürüyor: Yurt dışından bile almaya geliyorlar

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35 yıldır kuyumculukla uğraşan Tokat bileziği ustası Nurettin Kipman; "Benden sonrakilere kalsın diye 35 yıldır bu geleneğin devam ettirilmesi için çalışıyoruz. Altın fiyatlarının yükselmesine rağmen Tokat bileziğine talep fazla. 300 yıldır değişmeyen aynı model üzerinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tokat bileziğinin yapımı, gramına göre üç gün sürüyor. Çıraklar yetiştirdik. Aralarında kadınlar da var. Önce altını eritiyoruz, ardından tel çekiyoruz. Telleri elle örüyoruz. Kaşları da elde yapıyoruz. Daha sonra parçaları birleştirip son olarak bileziği parlatıyoruz. Yurt dışında yaşayanlar izne geldiklerinde özellikle talep ediyorlar. Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayıp gelemeyenler ise sipariş veriyorlar" dedi.