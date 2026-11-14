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Fiyatı uçtu ama siparişlere yetişilmiyor! Yapımı tam 3 gün sürüyor: Yurt dışından bile almaya geliyorlar

14.11.2026 - 14:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tokat’ın 300 yıllık simgesi olan ve 22 ayar altından tamamen el işçiliğiyle örülen Tokat bileziğine talep her geçen gün artıyor. Altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen yapımı üç gün süren bilezik için hem Türkiye'nin büyükşehirlerinden hem de yurt dışından yoğun sipariş geliyor.

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1Fiyatı uçtu ama siparişlere yetişilmiyor! Yapımı tam 3 gün sürüyor: Yurt dışından bile almaya geliyorlar

Tokat’ın simgeleri arasında yer alan Tokat bileziği, kuyumcu ustalarının ellerinde ilmek ilmek örülerek şekilleniyor. Burma tekniğiyle ince altın tellerin örülüp burulmasıyla hazırlanan bilezik, tamamen el işçiliğiyle üretiliyor.

2Fiyatı uçtu ama siparişlere yetişilmiyor! Yapımı tam 3 gün sürüyor: Yurt dışından bile almaya geliyorlar

Yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip olan Tokat bileziği, günümüzde ağırlıklı olarak özel sipariş üzerine hazırlanıyor. 22 ayar altından üretilen bileziğin ağırlığı 35 gramdan 150 grama kadar çıkabiliyor.

3Fiyatı uçtu ama siparişlere yetişilmiyor! Yapımı tam 3 gün sürüyor: Yurt dışından bile almaya geliyorlar

35 yıldır kuyumculukla uğraşan Tokat bileziği ustası Nurettin Kipman; "Benden sonrakilere kalsın diye 35 yıldır bu geleneğin devam ettirilmesi için çalışıyoruz. Altın fiyatlarının yükselmesine rağmen Tokat bileziğine talep fazla. 300 yıldır değişmeyen aynı model üzerinde çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Tokat bileziğinin yapımı, gramına göre üç gün sürüyor. Çıraklar yetiştirdik. Aralarında kadınlar da var. Önce altını eritiyoruz, ardından tel çekiyoruz. Telleri elle örüyoruz. Kaşları da elde yapıyoruz. Daha sonra parçaları birleştirip son olarak bileziği parlatıyoruz. Yurt dışında yaşayanlar izne geldiklerinde özellikle talep ediyorlar. Ankara, İstanbul ve diğer büyük şehirlerde yaşayıp gelemeyenler ise sipariş veriyorlar" dedi.

4Fiyatı uçtu ama siparişlere yetişilmiyor! Yapımı tam 3 gün sürüyor: Yurt dışından bile almaya geliyorlar

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