Başak Dizer'den karnı burnunda poz!
2016 yılında oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah masasına oturan stilist Başak Dizer anne olmak için gün sayıyor. Dizer son olarak karnı burnunda pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer'in paylaşımı, sosyal medyayı salladı.
17.03.2022 - 11:42 |
İlk bebeğine hamile olan Dizer, karnı burnunda yeni pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Erkek bebek bekleyen Dizer'in paylaşımı sosyal medyada hızla yayıldı. Bebek Tatlıtuğ nisan ayında dünyaya gelecek.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.