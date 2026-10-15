Sel sularına kapılan adam böyle kurtarıldı
15.10.2026 - 01:25Güncellenme Tarihi:
Yalova’nın Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sokak ve caddelerde sel meydana geldi. Köyiçi mevkisinde hastane yolu üzerinde sokaktan geçen ve sel sularına kapılan bir kişi, çevredeki başka bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
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Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı araçların da sel sularıyla sürüklendiği görüldü. Yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, ekiplerin iş makineleriyle çalışma yürüttüğü öğrenildi.