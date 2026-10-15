Şiddetli sağanak Sakarya’da yolu kapattı

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Karasu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Darıçayırı Mahallesi’nde sel meydana geldi. Sel sularının mahallenin giriş yolunu kapatması nedeniyle Karasu’dan Darıçayırı’na giden özel halk otobüsü mahalleye ulaşamadı.

Otobüste bulunan yolcular, sel sularının yolu kapattığı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, sel nedeniyle ulaşımın aksadığı ve yolcuların panik yaşadığı anlar yer aldı. İlçeye takviye AFAD ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

SEL SULARI, ARAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası İncilli Mahallesi’nde sel meydana geldi. Park halindeki çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Vatandaşlar, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Sel nedeniyle ilçenin Karanlıkdere Mahallesi de yol ve yaya trafiğine kapatıldı. Karasu Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma yaptı.