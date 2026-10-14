Sağanak yağış ve fırtına İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi! Okullar tatil edildi
Sağanak yağış ve şiddetli fırtına İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Valilik, şehir genelinde yer yer kuvvetli şekilde devam eden yağışların 15 Ekim 2026 tarihinde de etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde taşkınlar meydana geldi. Vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, su birikintilerinde mahsur kalanlar halat yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların kurtarılma ve araçların suda sürüklendiği anlar kameraya yansıdı. Sarıyer'de ise sokaklarda biriken sular nedeniyle bir İETT otobüsü ile bazı araçlar mahsur kaldı. Suların etkisiyle otobüs ve araçlar sürüklenirken, araçlarda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
kaynak olarak ekleyin
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın neden olduğu olumsuzlukların vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız. Bu kararlar çerçevesinde il genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malûl gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları bugün akşam saat 21.00’dan itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI: YARINA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerinin ardından İstanbul Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yarın için "Sarı Uyarı" verilirken, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde yer yer kuvvetli şekilde devam eden yağışların 15 Ekim 2026 tarihinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Açıklamada, yağışların etkili olacağı zaman dilimleri ve bölgeler şu şekilde sıralandı:
Avrupa Yakası'nda yağışların sabah 06:00 saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Anadolu Yakası'nda ise yağışların öğlen 12:00 saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 21-50 kg/m² arasında olacağı, bazı bölgelerde ise yer yer 51-75 kg/m² seviyelerine ulaşarak gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği bildirildi.
Valilikten yapılan uyarının devamında, olası risklere karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: 8 BİN PERSONELİMİZLE SAHADAYIZ
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. AFAD’ımızın koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin iş birliğinde 8 bin personel ve 2 bin araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında" ifadelerini kullandı.
ÜNİVERSİTELERDEN TATİL KARARI
Kuvvetli sağanak yağış sonrası İstanbul'daki bazı üniversitelerde de yarın eğitime ara verdi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ver Sağlık Bilimleri Üniversitesi sosyal medya hesaplarından eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
İSTANBUL’DA SAĞANAK BİLANÇOSU: 2 BİN 518 İHBAR
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle AFAD İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde kriz masası oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili kurumların 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinesiyle sahada müdahale çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Valilik açıklamasında, ihbar kayıtlarına göre bin.277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması olayı yaşandığı bildirildi. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yeriyle ilgili ihbar kaydı oluşturulduğu belirtildi.
EN FAZLA YAĞIŞ BEYKOZ-ÖMERLİ’DE
İstanbul’da ölçülen yağış miktarlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, Beykoz-Ömerli’de metrekareye 193,84 kilogram, Sarıyer-İTÜ Maslak’ta 124,72 kilogram, Arnavutköy’de 125,9 kilogram, Çatalca’da 75,2 kilogram, Kartal’da 14,3 kilogram ve Bakırköy’de 6,8 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Yağış nedeniyle kapalı yol bulunmadığı belirtilen açıklamada, havalimanlarında pistlerin açık olduğu ve iptal sefer bulunmadığı ifade edildi.
EKİPLERİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Valilik, olumsuz hava koşullarından kaynaklanan olaylara müdahale çalışmalarının devam ettiğini ve gelişmelerin ilgili birimler tarafından yakından takip edildiğini bildirdi. Öte yandan, çocuk, yaşlı ve engellilere yönelik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla görev yapan sosyal hizmet personelinin idari izin kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.
SARIYER'DE YAĞIŞ NEDENİYLE İETT OTOBÜSÜNDE YOLCULAR MAHSUR KALDI
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran sağanak , Sarıyer Ayazağa’da hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sırasında cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle bir İETT otobüsü ile bazı araçlar mahsur kaldı. Suların etkisiyle otobüs ve araçlar sürüklenirken, araçlarda bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
DERE TAŞTI, MAHSUR KALANLAR HALATLARLA KURTARILDI
İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sarıyer Ayazağa’da derenin taşması sonucu yollar su altında kaldı. Yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına çevredekiler yetişti. Bağlanan halatlar yardımıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Araçlar da yaşanan selde sürüklendi. Vatandaşların halatla kurtarılma anları ve araçların selde sürüklendiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı.
ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK KURTARILMAYI BEKLEDİLER
Su birikintilerinin yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşlar, İETT otobüsünün ve araçların üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Vatandaşların zor anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, araçların suyun etkisiyle sürüklendiği ve vatandaşların araçların üzerinde beklediği görüldü.
BEYKOZ'DA EVLERİN GİRİŞ KATINI SU BASTI
Sabah saatlerinden bu yana İstanbul'da etkisini artırarak devam eden sağanak yağış nedeniyle Beykoz'da hayat adeta felç oldu. Pek çok mahallede elektrik kesintileri yaşanırken, Çamlıbahçe Mahallesi Gördesli Makbule Sokak üzerindeki evlerin bahçe katını su bastı. Sağanak yağmur ve karanlık altında kalan vatandaşlar, uzun süre kovalarla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Öte yandan şiddetli rüzgarın da etkisiyle ilçenin pek çok noktasında ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.
EYÜPSULTAN'DA AĞAÇ DEVRİLDİ
Eyüpsultan'da yağış ve fırtınanın etkisiyle bir ağaç yola doğru devrildi. O sırada yoldan geçen herhangi bir yayanın ya da aracın olmaması muhtemel bir kazayı önledi.
BU SAATLERE DİKKAT!
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul’da yağışın etkili olacağı saatlere ilişkin bilgi verdi. Şen, ‘Sarıyer’den Beşiktaş’a kadar, Beykoz’dan başlayalım Kadıköy’e kadar, Avrupa yakasında da Bağcılar’a kadar geniş bir alan. 16:00'da çok kuvvetli geliyor. 16:00’da başlar 23:00’e kadar sürebilir. Akşam sekiz-dokuza kadar çok yoğun bir yağış var. Metrekareye 100 kg yağış düşebilir. Dışarda olanlar için tekrarlayalım erkenden evlerine gitsinler.’ dedi.
YAĞIŞLAR KUVVETLİ FIRTINA İLE BİRLİKTE DEVAM EDECEK
Açıklamada, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin devam etmesinin beklendiği, gün boyu kuvvetli sağanak yağmur geçişleriyle birlikte rüzgarın aralıklı hamlelerle yer yer kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği bildirildi.
18 İL İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli sağanak ve fırtına beklentisi nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 18 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. MGM'nin internet sitesinde yer alan MeteoUyarı sistemine göre, İstanbul, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Mersin, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kocaeli, Sakarya ve Yalova için ise turuncu kodlu uyarı verildi.
Sarı kodla uyarılan İstanbul'un tüm ilçelerinde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı, rüzgarın ise kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan turuncu kod verilen Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor.
SARIYER’DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU; HASTANEYİ VE EVLERİ SU BASTI
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan sağanak birçok ilçede etkisini artırdı. Yağışın etkili olduğu yerlerden biri olan Sarıyer Çayırbaşı’ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi’ni su bastı. Hastanede biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.
Sağanak nedeniyle ilçenin birçok mahallesinde yollar göle döndü. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.
BOĞAZKÖY'DE DERE TAŞTI
Boğazköy’de bulunan Alibey Deresi’nin su seviyesi yükseldi. Dere, köprü üzerinden taşarken, taşan sular çevredeki okulun bahçesine doldu. Bölgede su seviyesinin yükseldiği ve okul bahçesinin sular altında kalmaya başladığı görüldü.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Sarıyer ve Kağıthane’de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı yolların suyla kaplanması sonucu araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte zaman zaman yoğunluk yaşanırken, motosiklet sürücüleri de suyla kaplanan yollarda zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarına sığındı. Yağışın etkili olduğu bölgelerde bazı motosiklet sürücüleri, suyla kaplanan yollarda ilerleyemeyince motosikletlerinden indi. Sürücülerin motosikletlerini iterek ilerlemeye çalıştığı görüldü.
SAKARYA KARASU'DA 1 OKUL YARIN TATİL EDİLDİ
Sakarya genelinde bu gece ve yarın şiddetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD’ın uyarılarının ardından beklenen sağanak nedeniyle Karasu Kaymakamlığı tarafından, ilçedeki Darıçayırı Mahallesi’nde bulunan Şehit Oktay Demirci İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitime bir gün ara verildi.