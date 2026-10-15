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Sağanak nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

15.10.2026 - 00:58Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ANTALYA (İHA)

Sağanak nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle bin 901 personel, 624 araç ve 248 iş makinesiyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Demre'de okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen ile serada mahsur kalan 2 kişi, güvenli alanlara tahliye edildi.

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Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarısı doğrultusunda 14 Ekim Çarşamba sabahından itibaren kent genelinde kuvvetli ve şiddetli yağışların etkili olduğu belirtildi. Valilik koordinasyonunda AFAD, emniyet ve jandarma teşkilatları, Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri ve ilgili kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alındığı, müdahale ekiplerinin teyakkuz hâline geçirildiği kaydedildi.

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Açıklamada yağışlarla mücadele kapsamında bin 901 personelin 624 araç, 248 iş makinesi, 5 bot, 187 motopomp ve 74 dalgıç pompa ile görev yaptığı bildirildi. Demre ilçesinin Çevreli Mahallesi'nde bir okulda mahsur kalan 13 öğrenci ve 7 öğretmen ile bir serada mahsur kalan 2 kişinin ekiplerce tahliye edildiği belirtilerek, tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.

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Kaş-Demre Devlet Yolu'nun 14. kilometresindeki Demre ilçesi Yavu Mahallesi geçişinde meydana gelen taşkın nedeniyle ise ulaşımda aksamalar yaşandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, su seviyesinin düşmesi ve ekiplerin müdahalesiyle yolun 20.30 itibarıyla her iki yönde yeniden ulaşıma açıldığı ve trafik akışının çift yönlü sağlanmaya başlandığı bildirildi.

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Meteorolojik değerlendirmelere göre Antalya genelinde etkili olan yağışlı havanın 15 Ekim Perşembe sabahından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Valilik, kent genelindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve müdahale çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü bildirdi.

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