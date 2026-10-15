Vinçle kurtarılmayı bekleyen eşek sahibini görünce ona koştu
15.10.2026 - 01:17Güncellenme Tarihi:
Düzce'de dereye düşen eşeği vinçle kurtarma çalışması yapılırken, eşek sahibini görünce ona koştu.
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Olay, Ağaköyü Mahallesi'nden geçen Asar Deresi'nde meydana geldi. Dereye düşen eşeği bulunduğu yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar harekete geçti.
Vinç yardımıyla kurtarma çalışmaları yürütüldüğü sırada sahibini fark eden eşek, dere içerisinde hızla ilerlemeye başladı. Sahibinin bulunduğu noktaya doğru giden eşeğin bu hareketi, kurtarma çalışmalarına tanıklık edenlerin dikkatini çekti.