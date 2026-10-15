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Vinçle kurtarılmayı bekleyen eşek sahibini görünce ona koştu

15.10.2026 - 01:17Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: DÜZCE (İHA)

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Düzce'de dereye düşen eşeği vinçle kurtarma çalışması yapılırken, eşek sahibini görünce ona koştu.

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Olay, Ağaköyü Mahallesi'nden geçen Asar Deresi'nde meydana geldi. Dereye düşen eşeği bulunduğu yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar harekete geçti.

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Vinç yardımıyla kurtarma çalışmaları yürütüldüğü sırada sahibini fark eden eşek, dere içerisinde hızla ilerlemeye başladı. Sahibinin bulunduğu noktaya doğru giden eşeğin bu hareketi, kurtarma çalışmalarına tanıklık edenlerin dikkatini çekti.

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