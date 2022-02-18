Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit! 'Seni asitle yakacağım, kocana da...'

Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini kabul edince Altıntaş hakkında ikinci bir dava açıldı.