• 18 Şubat 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit! 'Seni asitle yakacağım, kocana da...'
Kıvanç Tatlıtuğ ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Başak Dizer'i daha önce tehdit ederek hakaretler savuran Sinan Altıntaş, hakkında açılan iki davaya rağmen ünlü çifti tehdit etmeyi sürdürdü. Tehditlerin dozunu arttıran Altıntaş, 'Seni asitle yakacağım, kocana şarjör boşaltacağım' dedi.
• 18 Şubat 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla geçen yıl hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sinan Altıntaş, ünlü çifti etmeyi sürdürdü. Altıntaş, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftini, sosyal medya üzerinden yeniden ölümle tehdit etmeye başladı.
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