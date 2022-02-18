Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinKıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit! 'Seni asitle yakacağım, kocana da...'
HaberlerMagazin Haberleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit! 'Seni asitle yakacağım, kocana da...'
• 18 Şubat 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit! 'Seni asitle yakacağım, kocana da...'

Kıvanç Tatlıtuğ ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Başak Dizer'i daha önce tehdit ederek hakaretler savuran Sinan Altıntaş, hakkında açılan iki davaya rağmen ünlü çifti tehdit etmeyi sürdürdü. Tehditlerin dozunu arttıran Altıntaş, 'Seni asitle yakacağım, kocana şarjör boşaltacağım' dedi.

• 18 Şubat 2022 - 10:56 • Son Güncelleme:
1Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit Seni asitle yakacağım, kocana da...
ABONE OL

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla geçen yıl hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sinan Altıntaş, ünlü çifti etmeyi sürdürdü. Altıntaş, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftini, sosyal medya üzerinden yeniden ölümle tehdit etmeye başladı.

2Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit Seni asitle yakacağım, kocana da...

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer çifti, tekrar Instagram üzerinden tehdit ve hakarete maruz kaldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.

3Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit Seni asitle yakacağım, kocana da...

Altıntaş, Hazar Ergüçlü'nün kız arkadaşı olduğunu, yedi yıldır sevgili olduklarını Kıvanç ve Başak Tatlıtuğ çiftinin görüşmelerine engel olduklarını, Hazar'ı öldürmeye çalıştıklarını bu nedenle tehdit mesajları gönderdiğini kabul edince Altıntaş hakkında ikinci bir dava açıldı.

4TEHDİTLERİN DOZUNU ARTTIRDI

TEHDİTLERİN DOZUNU ARTTIRDI

Hakkında iki dava açılan Altıntaş, iddiaya göre sosyal medya üzerinden çifte yönelik tehditlerine devam etti. Tehditlerin boyutunu artıran Altıntaş bu kez Kıvanç ve eşine yönelik ölümlü tehditler savurmaya başladı.

5Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit Seni asitle yakacağım, kocana da...

Instagram'da kişisel hesabından, müşteki Başak Tatlıtuğ'un hesabına çeşitli tarihlerde mesaj gönderen Altıntaş, 'Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım. Benim adım Sinan Altıntaş.. Seni öldürmeden ölürsem dünya alem beni ...' şeklinde mesajlar gönderdi.

6ÜÇÜNCÜ DAVA

ÜÇÜNCÜ DAVA

Bunun üzerine yeniden savcılığa başvuran Tatlıtuğ çifti, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

7Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit Seni asitle yakacağım, kocana da...

Savcılıkça başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sinan Altıntaş, üzerine atılı suçu Kabul etti. Mesajları bilerek gönderdiğini söyledi. Savcılık, dosyaya uzlaştırmacı atadı.

8Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit Seni asitle yakacağım, kocana da...

Tatlıtuğ çifti, Sinan'ı affetmedi. Sinan Altıntaş hakkında 'Tehdit ve Hakaret' suçları kapsamında dört yıla kadar hapis istemiyle bir iddianame daha düzenledi.

9Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit Seni asitle yakacağım, kocana da...

Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Alişan'dan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım!

    Alişan'dan Buse Varol sorusuna alyans ile cevap verdi: Konuşmayacağım!

    'Camdaki Kız'a damga vuran sahne! Nalan, Sedat’ı yakaladı: 'Beni Cana'yla yalnız bırak, eve git'

    'Camdaki Kız'a damga vuran sahne! Nalan, Sedat’ı yakaladı: 'Beni Cana'yla yalnız bırak, eve git'

    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

    Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup evleniyor! Nikah tarihi belli oldu

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit! 'Seni asitle yakacağım, kocana da...'

    Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e yeni tehdit! 'Seni asitle yakacağım, kocana da...'