Başak Dizer'den karnı burnunda poz! Bebek göründü...
Stilist Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Annelik heyecanı yaşayan Dizer, önceki gün yeni karnı burnunda fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Dizer'e beğeni ve yorum yağdı.
2016 yılında Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile Başak Dizer (44), şimdilerde 'bebek' sevinci yaşıyor. İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, kar tatiline çıktı.
BEBEK GÖRÜNDÜ
Annelik heyecanı yaşayan Dizer, tatilden fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Önceki gün beyaz paltosu, siyah taytı ve siyah botlarıyla objektif karşısına geçen Başak Dizer'in karnının iyice belirginleştiği görüldü. Dizer'in, "Dağlar dağlar..." notunu düştüğü gönderisine takipçilerinden beğeni ve nazar boncuğu emojisi yağdı.
"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"
Bebek ile ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ, daha önce, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık." ifadelerini kullanmıştı.
"DOĞUM ABD'DE" İDDİASI
Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in yaz başı ABD'ye gidecekleri ve bebeklerini burada kucaklarına alacakları öne sürülmüştü. Ancak Tatlıtuğ'un menajeri, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Tatlıtuğ ve Dizer'in bebeklerini Türkiye'de dünyaya getireceğini ifade etmişti.
"KIVANÇ’A ÇOK GÜLÜYORUM"
Öte yandan aşklarını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Başak Dizer, daha önce verdiği röportajda şunları söylemişti:Kıvanç'a çok gülüyorum. Evde devamlı taklit, mizah yapar. Kafasında hemen yazar ve oynar. Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabi, evlilikle bu çember genişledi.
"EVLİLİĞİN YAPI TAŞI ANLAYIŞ"
Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız, dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış.
"SEVGİ VE SAYGI BİTERSE BÜYÜ BOZULUR"
Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve tabii üzüntüyü paylaşabilmek; birlikte gülmek, seyahat etmek, kaliteli zaman geçirmek; birbirine yetebilmek; birbirini tamamlamak ve beslemek. Bu dediklerimin içinde hep aşk var. Aşık olmadan çok güzel vakit geçirmek zor. Aşk ilişkileri genelde sevgi ve saygı ile başlıyor ama bu hep devam etmek zorunda yoksa büyü bozuluyor.