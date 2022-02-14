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MagazinBaşak Dizer'den karnı burnunda poz! Bebek göründü...
HaberlerMagazin Haberleri Başak Dizer'den karnı burnunda poz! Bebek göründü...
• 14 Şubat 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:

Başak Dizer'den karnı burnunda poz! Bebek göründü...

Stilist Başak Dizer ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Annelik heyecanı yaşayan Dizer, önceki gün yeni karnı burnunda fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Dizer'e beğeni ve yorum yağdı.

• 14 Şubat 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
1Başak Dizerden karnı burnunda poz Bebek göründü...
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2016 yılında Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile Başak Dizer (44), şimdilerde 'bebek' sevinci yaşıyor. İlk kez anne-baba olmaya hazırlanan ünlü çift, kar tatiline çıktı.

2BEBEK GÖRÜNDÜ

BEBEK GÖRÜNDÜ

Annelik heyecanı yaşayan Dizer, tatilden fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Önceki gün beyaz paltosu, siyah taytı ve siyah botlarıyla objektif karşısına geçen Başak Dizer'in karnının iyice belirginleştiği görüldü. Dizer'in, "Dağlar dağlar..." notunu düştüğü gönderisine takipçilerinden beğeni ve nazar boncuğu emojisi yağdı.

3HAMİLELİK YAKIŞMIŞ

"HAMİLELİK YAKIŞMIŞ"

Geçtiğimiz hafta da objektiflere poz veren Başak Dizer, yoğun ilgi görmüştü. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer için "Hamilelik yakışmış" gibi yorumlar yapılmıştı.

4ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Bebek ile ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ, daha önce, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık." ifadelerini kullanmıştı.

5DOĞUM ABDDE İDDİASI

"DOĞUM ABD'DE" İDDİASI

Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in yaz başı ABD'ye gidecekleri ve bebeklerini burada kucaklarına alacakları öne sürülmüştü. Ancak Tatlıtuğ'un menajeri, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Tatlıtuğ ve Dizer'in bebeklerini Türkiye'de dünyaya getireceğini ifade etmişti.

6KIVANÇ’A ÇOK GÜLÜYORUM

"KIVANÇ’A ÇOK GÜLÜYORUM"

Öte yandan aşklarını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Başak Dizer, daha önce verdiği röportajda şunları söylemişti:Kıvanç'a çok gülüyorum. Evde devamlı taklit, mizah yapar. Kafasında hemen yazar ve oynar. Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabi, evlilikle bu çember genişledi.

7EVLİLİĞİN YAPI TAŞI ANLAYIŞ

"EVLİLİĞİN YAPI TAŞI ANLAYIŞ"

Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız, dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış.

8SEVGİ VE SAYGI BİTERSE BÜYÜ BOZULUR

"SEVGİ VE SAYGI BİTERSE BÜYÜ BOZULUR"

Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve tabii üzüntüyü paylaşabilmek; birlikte gülmek, seyahat etmek, kaliteli zaman geçirmek; birbirine yetebilmek; birbirini tamamlamak ve beslemek. Bu dediklerimin içinde hep aşk var. Aşık olmadan çok güzel vakit geçirmek zor. Aşk ilişkileri genelde sevgi ve saygı ile başlıyor ama bu hep devam etmek zorunda yoksa büyü bozuluyor.

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