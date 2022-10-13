Yunanistan’ın ana muhalefet partisi SRYIZA: Türkiye cezalandırılmak yerine ödüllendirildi

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan Türkiye’ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan iki maddenin çıkarılması, Yunanistan’da tepkiyle karşılandı. Yunanistan’ın ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon SRYZIA tarafından yapılan açıklamada, “Bir ulus olarak Miçotakis’in yenilgisine ve ABD’nin Türkiye’ye verdiği ödüle şahit olduk” denildi.

Açıklamada, “ABD Senatosu, Yunanistan'ın egemenliğine doğrudan meydan okuyan ve Libya ile yeni muhtıralar imzalayan Türkiye’ye ceza yerine ödül verdi. Bu karar, hiçbir şey talep etmeden her şeyi veren ‘sadık ve daimi müttefik’ Miçotakis doktrini için son derece ciddi bir yenilgidir. Miçotakis Hükümeti ulusal çıkarlar için giderek daha tehlikeli hale geliyor” ifadeleri yer aldı.



Temsilciler Meclisi’nden Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin Yunanistan şartı

Temsilciler Meclisi’nde NDAA’ya Türkiye’ye F-16 ve modernizasyon kitlerinin satışlarına, ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair garanti verilmesi şartı getirilmişti.