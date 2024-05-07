AP duyurdu! İsrail tankları Refah'a girdi

İsrail güçlerinin sınırın Filistin tarafını kontrol altına almasının ardından Mısır ile Refah sınır kapısından Gazze'ye yardım akışının durduğu bildirildi. Al Jazeera'nın bildirdiğine göre, İsrail'in Refah şehrinin batısında El Derbi ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.

IDF: Tanklarımız Refah geçiş noktasının Gazze tarafını kontrol ediyor, kilit yol da tutuldu

İsrail ordusu, 401'inci Zırhlı Tugayı'nın bu sabah Refah Geçişi'nin Gazze tarafını ele geçirdiğini doğruladı. Mısır ile olan geçişin, Givati ​​Tugayı tarafından bir gecede düzenlenen saldırıda ayrı olarak ele geçirilen Doğu Refah'taki Salah ad-Din yolu ile bağlantısı artık kesilmiş durumda. IDF'ye göre gece operasyonunda yaklaşık 20 silahlı adam öldürüldü ve askerler üç "önemli" tünel şaftının yerini tespit etti.

Ordu, saldırı sırasında ayrıca bir IDF tankına doğru giden patlayıcı yüklü bir araca da çarpıldığını ve imha edildiğini söyledi.

AP: İsrail tankları Refah'a girdi, Mısır sınır kapısına yaklaştı

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Filistinli bir güvenlik yetkilisi ve Mısırlı bir yetkili, Associated Press (AP) haber ajansına, İsrail tanklarının Refah'a girdiğini ve Refah'ın komşu Mısır ile olan sınır kapısının 200 metre yakınına ulaştığını söyledi.

AP bu gelişmeyi 'İsrail, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden saatler sonra Refah'ta askeri operasyona başladı' başlığı ile dünyaya duyurdu. Mısırlı yetkili AP'ye operasyonun kapsamının sınırlı göründüğünü söyledi. Yetkili ve El Aksa TV, İsrailli yetkililerin Mısırlılara, operasyon tamamlandıktan sonra güçlerinin geri çekileceğini bildirdiğini söyledi. AP, Refah'ın Mısır tarafında bulunan Mısırlı yetkili ile Filistinli güvenlik yetkilisinin, basınla konuşma yetkileri olmadığı için isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuştuklarını söyledi.