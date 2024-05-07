52 ilde yeni operasyon: 363 zehir taciri yakalandı
52 ilde zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu imalatçılarına ve satıcılarına düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonunda 363 şüpheli yakalandı.
07.05.2024 - 08:37 |
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonlarında;
217 Kg Uyuşturucu Madde ve
1 Milyon 111 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi
363 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 5️⃣2️⃣ İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 7, 2024
2️⃣1️⃣7️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
1️⃣ Milyon 1️⃣1️⃣1️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele… pic.twitter.com/5ihPIijUR6