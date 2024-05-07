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52 ilde yeni operasyon: 363 zehir taciri yakalandı

52 ilde zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu imalatçılarına ve satıcılarına düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonunda 363 şüpheli yakalandı.

07.05.2024 - 08:37 |
52 ilde yeni operasyon: 363 zehir taciri yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonlarında;

217 Kg Uyuşturucu Madde ve

1 Milyon 111 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

363 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

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