52 ilde yeni operasyon: 363 zehir taciri yakalandı

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 52 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-15” operasyonlarında;

217 Kg Uyuşturucu Madde ve

1 Milyon 111 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi

363 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı