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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile görüşmesine ilişkin, "Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik. Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum" dedi.

06.05.2024 - 22:36 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından görüşmenin detayına yönelik şunları söyledi:
"Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık. Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik. Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum."

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