Kaynakça nasıl yazılır, yazım kuralları yelerdir? Kaynakça yazarken nelere dikkat edilmelidir?

Kaynakça nasıl yazılır, yazım kuralları nelerdir?

Kaynakça yazmak için dikkat edilmesi gereken bir takım kurallar olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle de akademik bir eser oluştururken sıklıkla farklı kaynaklardan ve eserlerden içerik alınmaktadır. Kaynakça hazırlanabilmesi için ise alıntılama yapılan tüm eserler için alınan kısımların not edilmesi gerekmektedir. Kaynakça hazırlanırken hangi kaynaklardan alıntı yaptığınızı not almanız işlerinizi kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olacaktır.

Kaynakça yazarken öncelikli olarak yazar adının yazılması gerekir. Yazar adını yazdıktan sonra ise eser adının yazılması gerekmektedir. Ardından ise eserin yayınlandığı yayınevi ve eserin basıldığı şehir yazılmalıdır. Bu bilgiler yazılırken ise araya virgül işareti konularak yan yana yazılması gerekmektedir.

Akademik bir yazı oluşturulurken her bir kaynaktan alınan bilginin anında not edilmesi gerekmektedir. Eser hazırlanırken kullanılması tercih edilen kaynakların hazırlanan kaynaklara doğrudan katkıda bulunması gerekmektedir. Alıntı yapılan kaynakların her birinin kaynakça hazırlarken yanında bulundurulması gerekmektedir. Çalışma sırasında kullanılması için bir referans listesinin hazırlanması gerekmektedir. Birden fazla sayıda kaynak kullanılması durumunda çalışma sırasında kullanılan sayfa numaralarının bir yere yazılması gerekmektedir. Böylece çalışma sonunda kaynakça hazırlarken karışıklık olmaz.

Kaynakça yazarken nelere dikkat edilmelidir?

Kaynakça yazarken tüm bilgilerin yan yana yazılması gerekmektedir. Yan yana yazılan tüm bilgilerin ise virgül ile ayrılması gerekmektedir. Yayımlanacak olan akademik makalenin çok yazarlı olması durumunda ise sıralamanın şu şekilde olması gerekmektedir. Birinci yazarın soyadı ve adı, diğer yazarların adı soyadı, yayın yılı, makalenin başlığı, derginin adı, cilt numarası, sayı numarası ve sayfa aralığı olarak ifade edilebilir.

Kaynakça yazarken, alıntı yapılan eserlerinin her birinin eksiksiz bir şekilde not edilmesi gerekmektedir. Eğer yazılan bir kitap ise kaynakçanın sıralamasının şu şekilde olması gerekmektedir. Yazarın soyadı ve ismi, yayın yılı, kitabın başlığı, yayın evinin ismi yazılmalıdır. Eğer yazılan kitapların yazarı belli değilse anonim olarak yazılması gerekmektedir. Kaynakça yazılırken gerekli olan tüm bilgilerin eksiksiz bir şekilde ve doğru sıralamayla yazılmasına özen gösterilmelidir. Kaynakçanın doğru şekilde yazılması için ise alıntı yapılan her eserin anında kayıt edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde sonradan yaşanabilecek olan karışıklıkların da önüne geçmek mümkün olmaktadır.