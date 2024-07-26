18 yaşındaki Rukiye'nin korkunç ölümü! TIR lastiği sonu oldu

Kaza, dün 16.00 sıralarında Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki TIR'ın fırlayan lastiği köprüden düşerek savrulmaya başladı. Kopan lastik, önce o esnada yoldan geçen 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan'a, ardından da bir servis minibüsüne çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Erarslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sürücü M.Ç. gözaltına alındı. Vefat eden Erarslan'ın kazadan dakikalar önce bir marketten alışveriş yaptığı anlar kameraya yansıdı.

"İÇ ORGANLARI HASAR GÖRMÜŞTÜ”

Kazayla ilgili konuşan esnaflardan Sait Özyürek, “Büyük bir gürültü duydum. Kalabalığı gördüm. Ne olduğuna bakmak istedim. Bir TIR'ın, tekerleğinin koptuğunu ve savrularak bir kıza ve arabaya çarptığını öğrendim. Yerde yatan kızın cesedini gördüm. Yerler kan içerisindeydi. İç organları hasar görmüştü. Bir süre sonra kızın ailesi geldi. Feryat etler. Vefat eden kız marketten ekmek almış ve eve dönüyormuş. Aldığı ekmeler yerdeydi. Çok üzgünüz” dedi.

Haberin Devamı

Öte yandan Eraslan’ın bugün toprağa verileceği belirtilirken, gözaltına alınan TIR şoförü M.Ç.'nin ise polisteki işlemleri sürüyor.

DUVAKLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Berra Eraslan için Elmadağ ilçesinde İstasyon Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Eraslan’ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Ayakta durmakta güçlük çektiği için sandalyede oturan anne Emine Eraslan, gözyaşlarına boğuldu. Berra'nın kardeşleri Bora ve Ömer ile diğer yakınlar ve arkadaşları, duvak konulan tabutun başında gözyaşı döktü. Berra Eraslan'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bu yıl liseyi bitiren Berra Eraslan'ın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdiği ve üniversite hayali kurduğu belirtildi.