Son dakika sağanak yağış uyarısı Meteororloji'den geldi! 18 il için sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar uyarısı...
Sağanak yağışlar yurdun birçok bölgesinde etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ankara, Kayseri, Niğde, Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz ile Çankırı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
• 26 Temmuz 2024 - 19:27 • Son Güncelleme:
• 26 Temmuz 2024 - 19:27 • Son Güncelleme: