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Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'de Riçhter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

26.07.2024 - 18:41 | | Bülent TEMİZL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 18.27'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 11.88 kilometre derinlikte olan deprem, Bingöl ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. (DHA)

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