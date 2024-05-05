Mayıs'ta kar sürprizi: Lapa lapa yağış başladı! 11 kent kara teslim olacak, 29 ilde sarı alarm verildi
Kar yağışları geri döndü. Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı. Yoğun kar yağışı İstanbul'un yanı başına kadar geldi. Kar yağışı yarın da devam edecek. Meteoroloji'den yeni kar uyarısı geldi. Kimse bunu beklemiyordu. Mayıs'ta kışlıklar yeniden çıkıyor. 11 il için kar uyarısı yapılırken onlarca kentte de sarı alarm verildi. İşte kar, fırtına ve soğuk hava dalgasıyla ilgili son dakika gelişmeleri...
• 05 Mayıs 2024 - 15:20 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2024 - 15:20 • Son Güncelleme: