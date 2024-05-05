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Gündem Mayıs'ta kar sürprizi: Lapa lapa yağış başladı! 11 kent kara teslim olacak, 29 ilde sarı alarm verildi
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Mayıs'ta kar sürprizi: Lapa lapa yağış başladı! 11 kent kara teslim olacak, 29 ilde sarı alarm verildi

Kar yağışları geri döndü. Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı. Yoğun kar yağışı İstanbul'un yanı başına kadar geldi. Kar yağışı yarın da devam edecek. Meteoroloji'den yeni kar uyarısı geldi. Kimse bunu beklemiyordu. Mayıs'ta kışlıklar yeniden çıkıyor. 11 il için kar uyarısı yapılırken onlarca kentte de sarı alarm verildi. İşte kar, fırtına ve soğuk hava dalgasıyla ilgili son dakika gelişmeleri...

• 05 Mayıs 2024 - 15:20 • Son Güncelleme:
• 05 Mayıs 2024 - 15:20 • Son Güncelleme:
1 Mayısta kar sürprizi: Lapa lapa yağış başladı 11 kent kara teslim olacak, 29 ilde sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 29 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. 11 il için ise kar alarmı verildi. Yapılan uyarıların ardından kar yağışı başladı. Lapa lapa yağış İstanbul'un yanı başına kadar dayandı Meteoroloji yeni uyarısında kar yağışının yarın da devam edeceğini açıkladı.

2 Mayısta kar sürprizi: Lapa lapa yağış başladı 11 kent kara teslim olacak, 29 ilde sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege kıyıları, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Tokat ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

3 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman ile Diyarbakır'ın doğu, Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın, Muğla, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

7 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

8 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Çankırı hariç) bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğlen saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

11 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeybatısı ile Muş, Bitlis ve Şırnak ile Erzurum'un batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, sabah saatlerinden sonra doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğlen ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 29 KENTTE SARI ALARM

29 KENTTE SARI ALARM

Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Osmaniye

14 11 KENTTE KAR ALARMI

11 KENTTE KAR ALARMI

Öte yandan Meteoroloji bugün ve yarın için 11 kentte yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller; Artvin, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Kars

15 ULUDAĞ

ULUDAĞ

Bursa'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi, Uludağ'da da etkili oldu. Uludağ’da Mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı 4 ile 8 derece arasında ölçüldü.

16 Mayısta kar sürprizi: Lapa lapa yağış başladı 11 kent kara teslim olacak, 29 ilde sarı alarm verildi

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da, oteller sezonu kapamış olsa da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yaklaşık 2 ay önce sezonu kapatan Uludağ'da, Mayıs ayında da kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 1 haftadır Bursa'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi üzerine, Uludağ'da kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

17 ERCİYESE KAR YAĞDI

ERCİYES'E KAR YAĞDI

Kayseri'de bulunan ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne Mayıs ayında ar yağarken, zemin beyaz örtüyle kaplandı.

18 HAFTA SONU BATIYA YAĞIŞ GELİYOR

HAFTA SONU BATI'YA YAĞIŞ GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

19 Mayısta kar sürprizi: Lapa lapa yağış başladı 11 kent kara teslim olacak, 29 ilde sarı alarm verildi

Bugün Pazar, Batı'dan yağış ayrılıyor. Doğu'da devam edecek. Öğleden sonra Erzurum Sivas, Ordu, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman cevresinde gökgürültülü sağanak yağmur, su baskını yapabilir. Rüzgar kuzey Egede Poyrazdan doğu anadoluda Lodostan kuvvetli. İstanbul 18, İzmir 25C.

20 Mayısta kar sürprizi: Lapa lapa yağış başladı 11 kent kara teslim olacak, 29 ilde sarı alarm verildi

Önümüzdeki hafta yağış azalıyor. Sıcaklık hafta ortası artarak ortalama değerlere geliyor. Hafta sonu Batı'ya yağış geliyor. Yağışla birlikte Marmara ve Kuzey bölgelerde sıcaklık azalıyor. Hava sıcaklığında hissedilir artış Mayıs'ın 15'inden sonra görünüyor ve yaz değerlerini aşabilir.

21 ANTALYADA YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

ANTALYA'DA YOLLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Antalya'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli dolu yağışı trafiği felç etti. Mahmutlar Yaylası yolunda uzun araç kuyrukları oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde şiddetli dolu sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Bölgede bulunan Mahmutlar Yaylası'na gitmekte olan sürücüler dolunun etkisiyle beyaza bürünen yolda zor anlar yaşadı. Özellikle Cebeli Reis Dağı yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı olumsuz etkilenirken sürücülerin ilerlemesi zorlaştı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.